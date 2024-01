Avocatul lui Nastase: Adevarul este stiut de autorul in cauza si de Dumnezeu, Nastase e un barbat puternic

Ion Cazacu, avocatul fostului premier Adrian Nastase, condamnat la patru ani inchisoare pentru coruptie, a declarat, luni seara, ca instanta stabileste un adevar juridic, bazat pe aprecierea probelor.

Cazacu a mai spus ca, potrivit lui Nastase, adevarul in sine este stiut numai de autorul in cauza si de Dumnezeu.

Avocatul a adaugat ca fostul premier este un barbat puternic si si-a imbarbatat familia inainte de a pleca de acasa.

Adrian Nastase s-a intors la inchisoare - Prima noapte dupa gratii

"E un barbat adevarat si o sa treaca peste aceste aspecte. Pentru niciun om, oricat de tare ar fi, o reintoarcere in penitenciar nu este ceva usor. Un om care stie unde pleaca si-a imbarbatat copiii, sotia", a spus Ion Cazacu.

Avocatul a mentionat ca va analiza marti minuta completului de judecata si va stabili urmatorii pasi. Cel mai probabil va initia procedura de contopire a pedepselor, insa a evitat sa faca orice calcule in privinta perioadei de detentie pe care fostul premier o va avea de executat propriu-zis, subliniind ca vrea sa vada si motivarea.

"Legea prevede activitati pentru cei care sunt in executarea pedepsei, daca au peste 60 de ani, dar toate acestea vor fi hotarate la nivelul Tribunalului Bucuresti.

Ads

Nu este usor pentru nimeni, nici pentru doamna Nastase, nici pentru cei implicati. Nu vreau sa fac niciun fel de calcule, ca toata lumea vorbeste despre calcule. Sustin in continuare ca este vorba despre o apreciere gresita a judecatorilor. Nu pot sa stiu cum au rationat judecatorii, decat dupa ce voi citi motivarea. In motivare se vor spune multe lucruri.

Continuu sa cred ca nu sunt probe de vinovatie pentru infractiunea de coruptie. Eu cred asa, judecatorii au crezut altfel. Judecatorii nu stabilesc adevarul in cauza, ci adevarul judiciar in cauza. Adevarul in cauza este stiut de persoana in cauza si de Dumnezeu", a adaugat Cazacu.

Nastase, prima declaratie dupa condamnare: O decizie extrem de injusta, o razbunare murdara

Fostul prim-ministru Adrian Nastase a fost condamnat la patru ani de inchisoare cu executare, luni, in dosarul "Zambaccian". De asemenea, sotia sa, Dana Nastase, a fost condamnata la trei ani de inchisoare cu suspendare.

Decizia a fost luata de magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, condamnarea fiind pentru luare de mita in forma continuata. Instanta a decis confiscarea de catre stat, de la familia Nastase, a sumei de 1,8 milioane de lei plus cheltuielile de judecata.

Adrian Nastase s-a prezentat, luni seara, la sectia 2 de politie pentru a demara formalitatile de arest. El a fost apoi transferat la Penitenciarul Rahova.