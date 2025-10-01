Cum vede un fost premier primele patru luni de mandat ale lui Nicușor Dan: "Românilor le plac aventurile pe munte, fără echipament"

Adrian Năstase, fost președinte PSD și premier al României, a comentat miercuri, 1 octombrie, primele patru luni de mandat ale președintelui Nicușor Dan. El a spus că acestea au fost asemenea unei „aventuri pe munte, fără echipament”.

„Românilor le plac aventurile. E o aventură. Pleacă pe munte fără echipament. De ce să ne enervăm? Noroc că avem Salvamontul, echipele care să rezolve situațiile. Problema noastră nu e întotdeauna președintele, este Guvernul. În momentul în care l-am văzut pe Nicușor Dan încurcat în protocolul militar, m-am simțit solidar cu el. Frustrarea se golește într-un rezervor numit AUR, asta e problema politică”, a declarat Adrian Năstase la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, de la Gândul.

Năstase a comentat miercuri și declarația președintelui Nicușor Dan, potrivit căreia România nu era pregătită să adere la Uniunea Europeană acum 20 de ani.

Acesta a fost foarte critic și i-a amintit lui Dan eforturile majore făcute pentru finalizarea negocierilor și îndeplinirea criteriilor de aderare. Șeful statului a precizat însă că, deși procesul nu era complet, decizia de atunci a fost una corectă, evidențiată astăzi de progresele României și de rolul său în sprijinirea altor state candidate, precum Republica Moldova.

"Este posibil ca, o vreme, Nicușor Dan să fi fost plecat din țară. Altfel, ar fi greu de înțeles afirmația sa, în sensul că „România era nepregătită acum 20 de ani pentru a intra în Uniunea Europeană”.

Ads

Cei care au trăit în România, în anii aceia, își amintesc eforturile imense realizate pentru a îndeplini criteriile europene, pentru a finaliza 31 de capitole de negociere. A fost nevoie de un efort deosebit pentru a modifica sute de legi și de a adopta alte câteva sute. S-au înființat zeci de instituții pentru a respecta standardele europene, s-au normalizat relațiile cu FMI, s-a obținut statutul de economie funcțională de piață.

S-a făcut un efort consensual pentru revizuirea Constituției și multe altele. M-am referit doar la eforturile din perioada în care am fost premier și am finalizat negocierile cu UE, dar au fost eforturi importante și înainte de 2000, dar și după 2004 până în 2007 – momentul aderării, în timpul guvernului Tăriceanu", a declarat fostul premier Adrian Năstase.

Ads