Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au fost la parada militară grandioasă din China. S-au întâlnit cu Vladimir Putin, Kim Jong-un, Xi Jinping și alți adversari ai Vestului VIDEO

Autor: Dan Stan
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 09:20
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au fost la parada militară grandioasă din China. S-au întâlnit cu Vladimir Putin, Kim Jong-un, Xi Jinping și alți adversari ai Vestului VIDEO
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, în Beijing, septembrie 2025 / captură video X CGTN

Liderii BRICS - Vladimir Putin și Xi Jinping s-au întâlnit la Beijing, în această săptămână, unde președintele chinez a pregătit o paradă militară fastuoasă. Alături de cei doi au apărut în cadru și alți doi reprezentanți neoficiali ai României, foștii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă.

Năstase și Dăncilă au fost poziționați strategic la poza de grup, în zona centrală, aproape de Putin, Xi și Jong-un. Fostul lider al PSD, învins de către Traian Băsescu, a explicat în ce calitate este prezent în Beijing.

„Sunt invitat, în aceste zile, la Beijing, în calitate de fost demnitar, pentru a participa la un mare eveniment ocazionat de comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei și a fascismului în al Doilea Război Mondial. Mâine va avea loc o mare paradă militară și o recepție oferită de liderii chinezi.

Astăzi, am fost invitat la sediul departamentului internațional al CC, al PCC, unde am avut o lungă discuție cu doamna ministru adjunct Sun Haiyan, în legătură cu teme sensibile de politică internațională, inclusiv despre războiul din Ucraina și despre relația dintre China, Rusia și India”, a explicat Năstase, pe blog.

Năstase și Dăncilă au fost așteptați pe covorul roșu de gazda Xi, unde s-au salutat în fața camerelor.

La evenimentul desfășurat în Piața Tiananmen, pentru a marca 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, a fost prezent chiar și liderul nord-coreean Kim Jong-un. Ceremonia militară a inclus 70 de minute de demonstrații aeriene, parade de trupe și prezentarea celor mai noi echipamente militare chinezești, inclusiv rachete hipersonice, drone și tancuri modernizate.

Liderul suprem al Chinei, Xi Jinping, a inspectat trupele dintr-o limuzină Red Flag deschisă, simbol politic și industrial al Chinei, utilizată de liderii chinezi de la Mao Zedong încoace pentru evenimente oficiale.

„Națiunea chineză este marea națiune care nu este intimidată niciodată de vreun tiran. În trecut, când a fost confruntată cu lupte critice între bine și rău, lumină și întuneric, progres și reacțiune, poporul chinez s-a unit pentru a învinge dușmanul”, a afirmat Xi, înainte de parada militară de la Beijing.

