Adrian Nastase: PD-L va exploda la propriu in 2012 si nimic nu va mai ramane din el

Deputatul PSD Adrian Nastase sustine ca avertismentul transmis de europarlamentarul PD-L Traian Radu Ungureanu, intr-un interviu acordat Ziare.com, ca PD-L va exploda in fata USL, in 2012, exprima de fapt frica pedelistilor ca partidul le va exploda, la propriu, in 2012 si "nimic nu va mai ramane din el".

Social democratul il incadreaza si pe Traian Ungureanu in grupul reformistilor PD-L, despre care spune ca este "un om cu o coloana vertebrala extrem de solida, care a disparut cateva saptamani, inaintea Conventiei Nationale a PD-L, pentru a nu fi intrebat pe cine sprijina, si care nu a votat la Congres din "motive tehnice".

"A reaparut brusc in aceste zile sa ne spuna, in numele a 25% din 'reformistii' PD-L, 'cum va exploda PD-L in fata USL, in 2012'. Aceasta declaratie contine o mare doza de adevar, pentru ca exprima o stare de spirit. Mai exact, frica pedelistilor ca partidul le va exploda la propriu in 2012 si nimic nu va mai ramane din el. Acum, aceasta frica se exprima printr-o stare de exuberanta patologica post-Congres, cand ultima carte care se joaca este aceea a autoiluzionarii", scrie Adrian Nastase pe blogul personal.

Deputatul PSD mai crede ca o dovada a faptului ca PD-L "va exploda" este si declaratia data de prim-vicepresedintele PD-L, Gheorghe Flutur, imediat dupa ce partidul sau a pierdut alegerile pentru primaria Baia Mare, din primul tur, obtinand doar 13,73% din voturi: "PD-L isi va mentine trendul castigator".

"PD-L seamana din ce in ce mai mult cu purtatorul de cuvant al regimului Saddam Hussein, in primele zile ale operatiunii care a dus la indepartarea acestuia. Atunci, pe masura ce fortele coalitiei internationale inaintau catre Bagdad, purtatorul de cuvant despre care vorbim transmitea mesaje despre victoriile repurtate de armata irakiana. A facut-o pana in ultimul moment. Din punctul meu de vedere, frica PD-L nu se vede atat in faptul ca incearca sa cumpere cum pot voturi, ca arunca bani in toate directiile, ca santajeaza si agreseaza primarii opozitiei, doar doar li se alatura. Frica PD-L se simte cel mai bine in mesajele triumfaliste pe care le transmit si care arata ruperea patalogica de realitate", conchide Adrian Nastase.

Traian Ungureanu: Le vom exploda in fata in 2012 - Interviu Ziare.com

"Suntem vii si - spera prietenii nostri politico-mediatici - putem exploda. Intuitia e corecta. Le vom exploda in fata, la alegerile din 2012", a declarat eurodeputatul PD-L Traian Ungureanu, intr-un interviu acordat Ziare.com.

