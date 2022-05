Adrian Nastase va renunta la functia de presedinte executiv al PSD si la cea de presedinte al Camerei Deputatilor

Adrian Nastase isi va da demisia din functia de presedinte al Camerei Deputatilor si din functia de presedinte executiv al PSD. El a declarat ca deocamdata, va ramane simplu membru al PSD. 37 de voturi au fost exprimate impotriva lui Nastase, 16 i-au fost favorabile si doar un vot a fost anulat.

Adrian Nastase a declarat ca va avea multe lucruri de facut "Cred ca este important sa-mi rezolv si problemele personale Ma bucur, intr-un fel, ca acest lucru s-a intamplat pentru ca m-ar fi deranjat ca peste o perioada de timp unele dintre evolutiile sau involutiile partidului sa fie puse pe seama mea".

Pe de alta parte, Mircea Geoana a afirmat ca demisia lui Adrian Nastase reprezinta rezultatul unui vot democratic si un prim pas "pe un drum greu de recastigare a credibilitatii PSD"

In opinia sa, nu ar fi trebuit sa se ajunga la situatia in care lui Adrian Nastase sa i se recomande sa-si dea demisia. Presedintele PSD nu s-a pronuntat deocamdata in privinta viitorului presedinte al Camerei Deputatilor, aratand ca acest aspect va fi stabilit in zilele urmatoare.

De asemenea, cu privire la Congresul Extraordinar al PSD, acesta va fi pregatit dupa raportul de tara care va fi prezentat in mai.

