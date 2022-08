Deputatii care analizeaza dosarul Nastase nu se pot pune de acord

Deputatii din subcomisia care analizeaza dosarul lui Adrian Nastase spun ca si-au facut deja o parere in urma studiului individual, insa opiniile lor se diferentiaza atunci cand trebuie sa evalueze sansele ca raportul sa fie supus deciziei plenului pana la sfarsitul lunii, cand se incheie sesiunea.

Astfel, daca Sergiu Andon (PC) spune ca interesul este ca aceasta chestiune sa nu intarzie, pedelistul Petre Ungureanu sustine contrariul, acuzand politicienii responsabili din Parlament ca ii protejeaza atat pe Adrian Nastase, cat si pe Miron Mitrea, de aceea el exclude posibilitatea ca decizia in legatura cu cererea DNA de incepere a urmaririi penale a celor doi sa fie luata vara aceasta, informeaza NewsIn.

Deputatul PC Sergiu Andon a declarat ca subcomisia va face tot ce este posibil pentru a nu intarzia depunerea si dezbaterea raportului despre dosarul lui Adrian Nastase, estimand ca lucrarile vor fi reluate saptamana viitoare.

Andon a spus ca zilele acestea nu s-a lucrat pentru ca deputatii sunt in teritoriu, in campanie, dar si pentru ca Biroul Permanent nu a stabilit convocarea comisiei juridice si a subcomisiei.

"Nu putem lucra decat daca Biroul Permanent stabileste programul de lucru. Faptul ca o comisie juridica si o subcomisie nu pot lucra in afara programului stabilit este o garantie ca nu se lucreaza pe sponci, pe sest", spune Andon.

Conservatorul a adaugat ca deputatii au studiat dosarul lui Nastase si sunt gata sa faca un raport.

In aceste conditii, e posibil sa fie finalizata aceasta chestiune pana la sfarsitul lunii, cand se termina actuala sesiune parlamentara, a spus optimist deputatul.

Pedelistul Petre Ungureanu nu impartaseste optimismul lui Andon. "Cateaua e moarta in cotet", a comentat el, raspunzand unei intrebari despre stadiul lucrarilor.

Deputatul PD-L a declarat ca "povestea" celor doua dosare aflate la Camera, ale lui Miron Mitrea si Adrian Nastase, nu se va finaliza in aceasta sesiune si probabil nici in cea care urmeaza.

"E adevarat: programul de lucru il stabileste Biroul Permanent, dar biroul e format din Hrebenciuc si Olteanu. Nu cred ca vor catadicsi sa-i deranjeze pe cei doi, mai ales acum, cu mariajul dintre cele doua partide", a spus Ungureanu.

El a mai aratat ca a studiat destul dosarul lui Nastase si ca are o parere foarte clara.

"Voi cere trimiterea in judecata a lui Nastase", precizat el. "Dar n-are nicio relevanta. In aceasta sesiune nu se va mai discuta in plen, probabil nici in urmatoarea, ca vin alegerile parlamentare....Intre timp, dl Nastase si Mitrea pot sa candideze linistiti unde vor, chiar la Presedintie", a conchis Ungureanu.

Si liberalul Dragos Ujeniuc spune ca e pregatit sa discute despre cazul Nastase, intrucat a studiat individual dosarul.

Ujeniuc a declarat ca spera ca saptamana aceasta comisia sa fie convocata.

"Din punctul meu de vedere, analiza dosarului e finalizata", a precizat liberalul, evitand sa spuna daca cele doua rapoarte ale fostilor ministri vor intra in plen inainte de terminarea sesiunii.

DNA a sesizat pe 24 aprilie Camera Deputatilor pentru a cere urmarirea penala a fostului lider PSD Adrian Nastase, pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita, trafic de influenta si participatie improprie la infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata, in legatura cu fapta de trafic de influenta, instrumentate in dosarul numarul 114/P/2007.

Dosarul respectiv se refera la modul in care familia Nastase a dobandit imobilul de pe strada Zambaccian.

