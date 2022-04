Perchezitia la vilele lui Nastase nu va avea loc deocamdata

Documentul semnat de ministrul Justitiei, Monica Macovei, prin care se cere incuviintarea pentru perchezitie la doua dintre imobilele presedintelui Camerei Deputatilor, a ajuns la conducerea Camerei Deputatilor. Insa, Adrian Nastase si-a blocat deocamdata perchezitia vilelor.

Biroul Permanent al Camerei a decis, cu 6 voturi "pentru" si 4 voturi "impotriva", retrimiterea solicitarii de perchezitie a caselor presedintelui Camerei Deputatilor catre ministrul Justitiei, Monica Macovei, pentru a pune in concordanta cererea respectiva cu Constitutia.

Presedintele Camerei Deputatilor, Adrian Nastase, a invocat faptul ca cererea nu respecta Constitutia deoarece articolul 72 din Legea fundamentala prevede ca numai Parchetul General poate ancheta si trimite in judecata parlamentari.

Decizia privind retrimiterea la Ministerul Justitiei a cererii de perchezitionare a caselor lui Adrian Nastase a fost luata prin votul PRM, PSD si al minoritatilor nationale. Impotriva s-au pronuntat reprezentantii PD, PNL si PC, in timp ce Dan Radu Rusanu (PNL) si Kelemen Hunor (UDMR) au lipsit.

Ministrul Justitiei a adresat, in 9 februarie 2006, presedintelui Camerei Deputatilor o cerere de incuviintare a unei perchezitii, in temeiul prevederilor art.72 alin.2 din Constitutia Romaniei si ale art.193 alin.2 din Regulamentul Camerei Deputatilor. Perchezitia a fost solicitata la doua imobile, situate in Bucuresti si in comuna Cornu, judetul Prahova.

