Procesul lui Nastase a fost suspendat pentru 4 ore

Procesul deputatului PSD, Adrian Nastase, in dosarul "Trofeul Calitatii", a fost mutat vineri dimineata, de catre presedintele completului de judecata, Ion Matei, de la ora 12.00, la ora 09.00, iar avocatii care nu erau prezenti au fost amendati.

Nastase acuza ca amendarea avocatilor este nedreapta din cauza ca data de incepere a sedintei de judecata a fost schimbata "peste noapte".

"In dimineata asta (vineri n.red.), la ora 08.50, avocatul meu, domnul Ion Cazacu, m-a sunat pentru a-mi spune ca dosarul cu campania electorala (cel din al carui complet face parte si judecatoarea Ioana Bogdan, fosta consiliera personala a lui Daniei Morar) nu se mai judeca la ora 12.00, ci la ora 09.00", scrie Adrian Nastase pe blogul personal.

Social democratul precizeaza ca joi a verificat, prin avocat, ora de incepere a procesului, iar magistratul asistent, i-a confirmat ora 12.00.

"Pana la urma, in dimineata asta (vineri n.red.), presedintele completului, Ionut Matei (v-am mai vorbit despre el), a facut "prezenta", la ora 09.00, i-a amendat pe avocatii care nu erau prezenti (desi nu din vina lor) si a hotarat suspendarea sedintei pana la ora 12.00. Desigur ca voi fi prezent la ora 12.00, asa cum am fost anuntat initial", conchide acesta.

Nastase acuza Justitia din Romania si se adreseaza institutiilor europene

Deputatul PSD, Adrian Nastase, acuza Justitia din Romania si sustine ca dosarele sale vor fi judecate de un "complet de executie", intr-o o scrisoare deschisa, adresata ministrului Justitiei, Catalin Predoiu, judecatorului Nicolae Horatius Dumbrava, presedintele CSM si Liviei Doina Stanciu, presedinta ICCJ.

Acesta acuza ca numirea, de catre Daniel Morar, a judecatoarei Ioana Bogdan in completul care ii judeca dosarele este eroare judiciara, "complet de executie", iar de aceea s-a adresat atat institutiilor europene cat si altor organisme internationale.

Adrian Nastase anunta, luni, ca a transmis scrisori de informare ambasadorilor tarilor membre UE la Bucuresti, comisarilor europeni si altor reprezentanti ai unor organisme internationale.

Adrian Nastase cere recuzarea unei judecatoare in dosarul Matusa Tamara

In acesta dosar Nastase este acuzat ca si-a folosit "influenta sau autoritatea functiei de presedinte al unui partid" in organizarea unui simpozion intitulat "Trofeul calitatii in constructii" cu scopul strangerii unor sume de bani pentru campania electorala prezidentiala la care urma sa participe.