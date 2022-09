Adrian Nastase da in judecata un jurnalist de la Cotidianul

Adrian Nastase a anuntat joi ca il va da in judecata pe jurnalistul Dorin Petrisor, de la Cotidianul, din cauza ca a anuntat o concluzie mincinoasa, nesocotind prezumtia de nevinovatie, in articolul despre rechizitoriul DNA in dosarul finantarii campaniei electorale din 2004.

"La inceputul saptamanii viitoare, voi depune o plangere penala impotriva numitului Dorin Petrisor. Suparati ca am scris la Comisia europeana pentru a intreba daca este normal ca raportorii Comisiei sa se uite in dosarele pe care le face Daniel Morar, procurorii acestuia, se pare ca au transmis un rezumat si desene la Cotidianul, pentru a explica, in felul lor mincinos, acuzatiile formulate impotriva mea, prin rechizitoriu, in dosarul finantarii campaniei electorale din 2004. Smecheria obisnuita", anunta deputatul PSD pe blogul personal.

Nastase a precizat ca a fost deranjat de titlul articolului care anunta o concluzie mincinoasa: "Nastase, spaga electorala si din bani publici".

"M-a deranjat insa titlul articolului, semnat de Dorin Petrisor, care anunta o concluzie mincinoasa, nesocotind prezumtia de nevinovatie - in ciuda pozitiilor exprimate in acest sens de catre Traian Basescu si faptul ca informatiile de la DNA nu au fost puse in oglinda cu pozitia mea, solicitandu-mi-se comentarii, pentru a se prezenta o abordare obiectiva", mai precizeaza acesta.

Adrian Nastase a mentionat ca, "spre deosebire de ziarul Cotidianul", nu a intrat inca in posesia Rechizitoriului.

