Dosarul Zambaccian al lui Nastase: Decizia a fost amanata

Inalta Curte de Casatie si Justitei a amanat, pentru 22 martie, pronuntarea unei decizii in dosarul Zambaccian, in care este implicat fostul premier Adrian Nastase.

"Intrucat completul de judecata nu s-a putut constitui legal, decizia a fost amanata pentru 22 martie. Unul dintre membrii completului se afla in spital, iar legea spunea ca acelasi complet care a judecat cauza trebuie sa fie si cel care se pronunta", a declarat avocatul lui Nastase.

Directia Nationala Anticoruptie (DNA) i-a trimis in judecata, in 5 mai 2010, pe fostul premier PSD Adrian Nastase, pentru luare de mita si santaj, sotia acestuia, Dana Nastase, pentru complicitate la luare de mita si santaj, si pe fostul inspector general de stat la Inspectoratul de Stat in Constructii, Irina Paula Jianu, pentru dare de mita si spalare bani.

Conform rechizitoriului, in perioada 2002 - 2004, Adrian Nastase, in calitate de prim-ministru a primit, in mod direct si prin intermediul Danei Nastase, bunuri importate din China si cheltuielile aferente acestor importuri, plus contravalorea unor lucrari efectuate la imobilele din Cornu si Bucuresti, str. Cristian Tell., 22.155.985.853,08 de lei vechi ( aproximativ 630.000 euro la cursul de schimb 2002/2004).

Nastase, in dosarul Zambaccian: Nu i-am dat niciun ban lui Ioan Paun si nu l-am santajat

Sumele de bani au fost primite de la Irina Jianu, pentru a o numi si mentine in functia de inspector general de stat la Inspectoratul de Stat in Constructii, precum si pentru a ii asigura acesteia un statut care sa ii confere autoritate deplina in cadrul institutiei la conducerea careia se afla.

Concret, de la Irina Jianu, fostul prim-ministru este acuzat ca a primit 3.702.843.845 de lei vechi.

Tot de la Jianu, spun procurorii, Nastase a primit suma de 16.425.297.185,81 de lei vechi.

Mai mult, arata procurorii, in cursul lunii martie 2006, data la care Adrian Nastase exercita functia de presedinte al Camerei Deputatilor, "in scopul ingreunarii urmaririi penale in cauza in care era cercetat pentru savarsirea infractiunii de luare de mita, in mod repetat, Nastase l-a amenintat pe consulul Ioan Paun cu darea in vileag a unor fapte imaginare, compromitatoare pentru acesta".

Procurorii au instituit, in 25 ianuarie 2010, sechestru asigurator asupra bunurilor mobile si imobile ale celor trei pana la concurenta sumei de 22.646.992.267 de lei vechi. La aceeasi data, a fost indisponibilizata casa lui Adrian Nastase si Dana Nastase, situat in Bucuresti pe str. Muzeul Zambaccian, cu valoare de impozitare 1.301.462,51 de lei vechi.

