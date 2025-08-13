Termen in dosarul "Trofeul calitatii" in care Adrian Nastase este trimis in judecata

Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) are programat, miercuri, un nou termen in procesul in care fostul prim-ministru Adrian Nastase a fost trimis in judecata in dosarul "Trofeul calitatii".

Avocatul Diana Gasparovici nu s-a putut prezenta la termenul din 28 septembrie, din motive medicale, astfel ca procesul s-a amanat aproape o luna.

DNA l-a trimis in judecata, pe 20 ianuarie 2009, pe fostul premier Adrian Nastase, sub acuzatia ca in 2004 s-ar fi folosit de "influenta sau autoritatea functiei de presedinte al unui partid" in organizarea unui simpozion intitulat "Trofeul calitatii in constructii" cu scopul strangerii unor sume de bani pentru campania electorala prezidentiala la care urma sa participe.

Ads