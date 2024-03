Bradisteanu, la judecata - este acuzat ca l-a favorizat pe Nastase

Medicul Serban Bradisteanu este asteptat, miercuri, la Curtea Suprema. El a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru ca l-a favorizat pe Adrian Nastase imediat dupa tentativa de sinucidere din vara trecuta.

Anchetatorii cred ca medicul l-a tinut internat pe Adrian Nastase fara motiv.

Incepe procesul lui Bradisteanu, acuzat de favorizarea lui Adrian Nastase

Serban Bradisteanu, medic sef sectie la Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca Bucuresti, a fost trimis in judecata de procurorii DNA in decembrie 2012, pentru savarsirea infractiunii de favorizare a infractorului, in legatura directa cu infractiunile asimilate celor de coruptie si prevazuta in Legea 78/2000.

Pe data de 20 iunie 2012, Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat pe Adrian Nastase la 2 ani inchisoare in regim de detentie in dosarul "Trofeul calitatii" si, in aceeasi zi, Tribunalul Bucuresti a emis in cazul lui Nastase mandatul de executare a pedepsei cu inchisoarea, continand mentiunea expresa de incarcerare in penitenciar a fostului premier.

"In conditiile in care Adrian Nastase si-a provocat leziuni prin impuscare, acesta a fost transportat la Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca Bucuresti si, cu aceasta ocazie, inculpatul Bradisteanu, prin atitudinea sa, a incercat zadarnicirea punerii in executare a mandatului de executare a pedepsei privindu-l pe Nastase.

Concret, inculpatul Serban Bradisteanu si-a folosit prerogativele sale de medic specialist chirurgie cardio-vasculara si si-a asumat internarea lui Adrian Nastase in cadrul sectiei pe care o conducea, desi diagnosticul medical nu impunea internarea in cadrul acestei sectii, iar primele interventii medicale au fost realizate de catre un alt medic dintr-o alta sectie", sustin procurorii.

Interceptari cu Bradisteanu in dosarul Nastase: Nu imi moare pe masa ca nu sunt dobitoc sa-l omor

Acestia mai arata ca, desi nu a facut nicio mentiune cu privire la necesitatea unei interventii chirurgicale cardio-vasculare in fisa medicala a lui Adrian Nastase, Bradisteanu si-a arogat fara drept calitatea de a emite opiniile oficiale ale spitalului, a preluat controlul asupra comunicarii publice si a transmis ca Nastase are si alte afectiuni medicale, care, in realitate, erau secundare celor urgente gestionate deja de un alt medic.

El mai este acuzat ca a evitat sa comunice oficial reprezentantilor Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti daca Adrian Nastase putea fi incarcerat.

