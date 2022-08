Dosarul tentativei de sinucidere a lui Nastase: procurorii au dat NUP

Procurorii au dispus neinceperea urmaririi penale in dosarul privind tentativa de sinucidere a lui Adrian Nastase, apreciind ca gestul acestuia a fost voluntar, iar cei doi ofiteri de politie care au mers sa puna in executare mandatul de executare a pedepsei au actionat conform procedurilor.

Procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au finalizat cercetarile in cauza privind incidentul petrecut, in 20 iunie, cu ocazia punerii in aplicare a mandatului de executare a pedepsei de doi ani de inchisoare primite de Adrian Nastase si au dispus, in 22 august, neinceperea urmaririi penale.

"Probatoriul administrat in cauza a relevat faptul ca gestul acestuia a fost voluntar, iar cei doi ofiteri de politie au desfasurat procedurile de punere in aplicare a mandatului de executare a pedepsei, conform dispozitiilor procedurale", se arata intr-un comunicat de presa de vineri al Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Totodata, procurorii au dispus disjungerea din acest dosar a unei cauze in care Adrian Nastase este cercetat pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor.

Potrivit procurorilor, in urma controlului facut cu privire la conditiile de pastrare si asigurare a securitatii armelor si munitiilor de catre Adrian Nastase au fost gasite 399 cartuse pentru care acesta nu are autorizatie.

Ads

Fostul premier Adrian Nastase a incercat sa se sinucida, in 20 iunie, la locuinta sa din strada Zambaccian, dupa ce a fost condamnat definitiv la doi ani de detentie in dosarul "Trofeul calitatii".

Parchetul instantei supreme a deschis atunci un dosar penal privind tentativa de sinucidere. Procurorii au ridicat de la locuinta lui Adrian Nastase doua obiecte de vestimentatie (camasa si maioul) pe care Nastase le purta in momentul producerii incidentului, arma folosita, respectiv un revolver Smith &Wesson, calibru 38 special, si proiectilul provenit de la focul de arma tras, in privinta acestora din urma fiind facuta expertiza balistica.

Anchetatorii au sigilat atunci incaperea in care se aflau armele detinute de Adrian Nastase. In 21 iunie, procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica au desigilat incaperea, pentru ca armele sa fie ridicate si predate Serviciului Arme din cadrul Politiei Capitalei.

Ads

In acest caz au fost audiati cei doi politisti care au comunicat mandatul de executare a pedepsei si personalul medical care a acordat ingrijiri la locuinta lui Adrian Nastase.

In 16 iulie, fostul premier PSD Adrian Nastase a fost audiat la Penitenciarul Rahova in legatura cu tentativa de sinucidere.

De asemenea, au fost solicitate Spitalului de Urgenta Floreasca acte medicale privind diagnosticul postoperatoriu.

Filmul tentativei de sinucidere

In 20 iunie, Adrian Nastase a fost condamnat definitiv, de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie, la doi ani de inchisoare cu executare in dosarul "Trofeul calitatii", in care a fost acuzat in legatura cu strangerea de fonduri pentru campania electorala din 2004, cand a candidat pentru Presedintie din partea PSD.

In seara aceleiasi zile, Adrian Nastase a incercat sa se sinucida, la locuinta sa din strada Zambaccian. El a fost internat la Spitalul Floreasca din 20 pana in 26 iunie, cand a fost dus la Spitalul Penitenciar Rahova. In 21 iunie, Nastase a fost operat de o echipa din care au facut parte si medicii Ioan Lascar si Serban Bradisteanu.

Ads

In 26 iunie, Tribunalul Bucuresti a constatat ca nu exista niciun impediment de punere in aplicare a mandatului de executare a pedepsei de doi ani de inchisoare in cazul fostului premier. In urma acestei decizii, Adrian Nastase a fost dus de la Spitalul Floreasca la Penitenciarul Spital Rahova, fiind astfel pus in aplicare mandatul de executare a pedepsei.

Tribunalul Bucuresti arata, in motivarea deciziei prin care a dispus continuarea procedurii de incarcerare a lui Adrian Nastase, ca cei doi politisti nu l-au arestat pe Adrian Nastase in vederea conducerii la penitenciar, inmanandu-i doar hotararea de condamnare definitiva.

Judecatorul Georgiana Tudor noteaza in acest document ca politistii de la serviciul investigatii criminale nu au facut decat sa-i inmaneze acestuia decizia respectiva, fara a continua cu celelalte doua etape ale procedurii de incarcerare, respectiv arestarea in vederea conducerii la penitenciar si depunerea acestuia la o unitate de detentie.

"Intrucat atunci cand organele de politie s-au prezentat la domiciliul condamnatului pentru a executa efectiv mandantul in acord cu normele de procedura penala, condamnatul ar fi incercat sa se sinucida folosind o arma de foc (cercetarile sub acest aspect nefiind terminate), fiind transportat cu ambulanta la Spitalul Floreasca, iar acolo internat, nu s-a mai putut proceda la arestarea si conducerea acestuia la locul de detentie.

Chiar din procesul-verbal din 20 iunie, ora 22:45, intocmit de comisarul sef Cristian Vicentiu Ionescu si comisarul Nicolae Costea, din cadrul DGPMB - Serviciul Investigatii Criminale - Biroul urmariri, rezulta ca organele de politie nu au facut decat sa-i inmaneze mandatul de executare a pedepsei inchisorii persoanei condamnate, Adrian Nastase, fara a o aresta insa pe aceasta, pentru a fi intrunite exigentele normelor de procedura penala, iar condamnatul sa treaca in custodia statului", se arata in documentul citat.

Ads