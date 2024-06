Adrian Nastase le scrie studentilor sai, din spatele gratiilor

Adrian Nastase, aflat in inchisoare, a transmis o scrisoare studentilor sai, urandu-le success si cerandu-le sa acorde atentia cuvenita materiei "drept international".

"Luni, 1 octombrie, veti incepe cursurile la Universitate. Dupa mai mult de 30 de ani, de data aceasta, nu voi fi alaturi de voi. Ratiunile, le stiti", scrie Adrian Nastase pe blog.

Acesta le-a transmis studentilor sai ca spera ca vor acorda aceeasi atentie dreptului international, ca si celorlalte materii.

"Ne vom indrepta spre o Europa federala, vom participa la crearea Statelor Unite ale Europei, vom intra, dupa momentul de apogeu al civilizatiei americane, intr-o lume multi-polara? Nu stiu si probabil ca nu stiti, inca, nici voi.

Dar este important sa fim pregatiti pentru schimbarile ce vor veni. Unii se vor ocupa, in continuare, sa darame statui ale trecutului, voi trebuie sa va ocupati de punerea unor fundatii solide pentru constructiile viitorului", a adaugat fostul premier.

Nastase le-a vorbit despre importanta dreptului international, dar i-a asigurat ca are incredere in ei in ceea ce priveste competitiile la care vor participa.

"Va veti confrunta cu studenti si cu absolventi de drept international din alte tari. Sunt convins ca veti sti sa castigati aceste competitii - pentru voi, pentru parintii vostri, pentru cei care vor veni dupa voi. Va doresc succes si sa aveti un an bun!", a conchis acesta.

A.G.

