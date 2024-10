Adrian Năstase, despre candidații la președinție: ”Nu cred că-și are locul în bătălia asta”

Adrian Năstase, fost premier și fost președinte al PSD, a analizat candidaturile la funcția de președinte al României, susținând că Elena Lasconi "nu cred că-și are locul în bătălia asta".

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Năstase și-a prezentat opiniile despre Elena Lasconi, Nicolae Ciucă și George Simion.

Fostul lider al PSD a susținut că președinta USR, Elena Lasconi, are o atitudine nepotrivită în contextul actualei campanii pentru alegerile prezidențiale. „Da, părerea mea - are așa un sentiment de adolescență întârziată. Nu vreau să fiu ironic, dar nu cred că-și are locul în bătălia asta”, a susținut Adrian Năstase despre Elena Lasconi.

Cu privire la candidatul PNL, Nicolae Ciucă, Năstase a subliniat că beneficiază de sprijinul unui partid mare. Dezavantajul acestui sprijin puternic ar fi acela că Nicolae Ciucă ar putea ajunge, în cele din urmă, într-o situație nedorită, consideră Năstase.

În ceea ce-l privește pe George Simion, Năstase susține că ”a mai pierdut din viteză”, punctând și faptul că problemele din echipa sa îi afectează coerența mesajului.

”George Simion a mai pierdut din viteză. Deci, părerea mea este că el are un mesaj care este important, pentru că, practic, în toată Europa, mesajul ăsta prinde, dar echipa lui începe să-și piardă din coerență și începe să aibă unele dificultăți din interior”, a spus fostul lider PSD.

Potrivit celui mai recent sondaj de opinie, doar Marcel Ciolacu (PSD) are certitudinea că va intra în turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Celălalt candidat din turul al doilea ar putea fi George Simion (AUR), Mircea Geoană (independent), Elena Lasconi (USR) sau Nicolae Ciucă (PNL).

