A murit sora fostului premier Adrian Năstase. „A suferit mult în viață. Inclusiv pentru mine, în vremea dosarelor și a închisorilor"

Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 14:47
Dana Bard și Adrian Năstase

Fostul premier Adrian Năastase a anunțat, pe blogul personal, decesul Danei-Marina Barb, sora sa mai mică. Aceasta a murit la vârsta de 72 de ani.

„Dana-Marina Barb era sora mea. A plecat. Era cu trei ani mai mică. A suferit mult în viață. Inclusiv pentru mine, în vremea dosarelor și a închisorilor. A indurat multe, în ultimii ani, și din motive de sănătate. Fiica ei, Anda, i-a fost tot timpul alături. Pentru mine a fost mereu un punct de sprijin și un sfătuitor, mai ales după moartea părinților”, este mesajul publicat de Adrian Năstase, însoțit de o fotografie cu cei doi.

Sora fostului prim-ministru va fi înmormântată vineri, 17 octombrie, „cu un gând de suferință si de iubire, cu speranța că Dumnezeu ii va închide rănile și o va odihni”.

La momentul condamnării definitive a lui Adrian Năstase și a soției sale în dosarul Zambaccian, în 2014, sora fostului premier a declarat că „cine luptă pentru România în clipa de față e pedepsit”.

„I-am spus: să-ţi vezi de tine, de familia ta, de viaţa ta, de interesele tale, nu să lupţi pentru România. Cine luptă pentru România în clipa de faţă e pedepsit (…) N-a vorbit, dar ştiu cum gândeşte. El totdeauna s-a sacrificat pentru ceilalţi”, a declarat sora sa, conform Mediafax.

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

