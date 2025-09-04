Politolog, despre poza cu Năstase și Dăncilă în spatele dictatorilor: „Când nu sunt lideri de top, se mulțumesc cu rebuturi politice”

Marius Ghincea, politolog şi cercetător la Institutul Federal de Tehnologie Zurich, susține că în timpul paradei de la Beijing, liderii Chinei au interesul de a arăta că au relații bune cu toată lumea, de aici invitațiile pentru politicieni care nu mai sunt activi, dar care pot să servească promovării intereselor sale. Pe de altă parte, acesta subliniază faptul că China vrea să transmită mesaje contradictorii celor ale SUA și ale Occidentului și de aceea caută politicieni disponibili să le promoveze ideile.

„Interesul de imagine al Chinei pentru publicul intern este să arate că are o relevanță crescută și că are contacte în toată lumea. În mod ideal, liderii chinezi ar prefera să aibă lideri politici de top din alte țări, dar atunci când acești lideri refuză astfel de invitații, se mulțumesc și cu rebuturi politice, ca să le numim așa, politicieni care nu mai sunt foarte activi, dar care pot să umple spațiul dedicat oficialităților străine și pot să servească promovării și semnalizării puterii Chinei în lume”, a declarat politologul pentru Observator.

Acesta a adăugat că un alt factor este legat de faptul că Beijingul dorește să construiască niște rețele globale care să transmită idei și obiective politice care sunt în contradicție cu ideile și cu obiectivele Statelor Unite, în special, dar a Occidentului ca întreg.

„Iar din punctul acesta de vedere, foști oficiali români deseori în ultimii ani s-au dovedit mai mult decât disponibili, dispuși să promoveze mesaje care contrazic poziția oficială a statului român”, a mai declarat Ghincea.

Acesta susține că „rebuturile politice” pot fi, la nevoie, reactivate în scop politic.

„Desigur, pot redeveni politicieni activi cu decizia în momentul în care au loc diferite crize politice care duc la o revenire sau la o schimbare a eșalonului de elite politice care ajung la putere. Știm, spre exemplu, că eram cât pe ce să avem o nouă elită politică la alegerile anulate de anul trecut, în cazul în care un alt om ar fi câștigat alegerile prezidențiale din iarna trecută, s-ar fi putut să-l avem chiar pe președintele României, în tribuna de la Beijing. Deci, China întotdeauna se pregătește, și nu doar China, şi Federația Rusă și alți actori. Oameni care au potențialul pe viitor, fie de a influența orientarea de politică externă, fie de a ajunge ei înșiși la putere, într-o formă sau alta”, mai spune Ghincea.

Întrebat care este câștigul acestor politicieni prin expunerea publică într-o astfel de asociere, politologul a vorbit despre o dorință de validare în plan intern și de a părea în continuare relevanți.

„Primul lucru pe care le iese și pe termen foarte scurt este o validare în fața publicului intern și a diverselor rețele din care aceștia fac parte, că totuși sunt încă relevanți. Nu mai au putere de decizie politică internă în instituțiile statului, dar uite, ne bagă în seamă Marea Putere Mondială, cum spunea mai devreme într-o înregistrare la dumneavoastră doamna Dăncilă, și practic o folosesc ca o formă de validare internă că ei sunt încă relevanți politic la nivel internațional dacă o Putere Mondială de dimensiunea Chinei invită un astfel de politician la un eveniment atât de important”, mai spune acesta.

Al doilea motiv, consideră expertul, este legat de achiesarea la un set de idei civilizaționale, politice, cu care mulți dintre acești lideri au devenit foarte familiarizați, au devenit chiar sprijinitori ai unor astfel de idei.

„Știm că, spre exemplu, domnul Adrian Năstase, după ce a fost eliberat din închisoare, și-a schimbat destul de mult viziunea politică, l-a găzduit la București pe unul dintre ideologii șefi ai regimului de la Kremlin, pe domnul Dughin, are interacțiuni constante cu reprezentanți ai Republicii Populare Chineze. Și pentru China, astfel de indivizi pot să reprezinte vectori de influență, vectori prin care să-și promoveze la nivel intern, în societate, în rândul unor noi tipuri de elite, ideile, preferințele, orientările, cu speranța că asta va avea efect pe termen lung. Practic, de a cultiva acum ce pot culege peste 10-20 de ani dacă au succes”, mai declară Ghincea.

Acesta mai aduce în discuție diviziunea care există în societatea românească în ultimii ani, dar care s-a acutizat din decembrie anul trecut, în ceea ce privește orientarea de politică externă.

„În mod tradițional, România și elitele românești, dar și publicul, se bucurau de un larg consens. Un consens național cu privire la politica externă. Nu exista o dezbatere cu privire la politica externă. Politica externă nu era în general un subiect electoral, pentru că toată lumea era de acord și deci nu aveai pe ce să dezbați. Ori în ultimul an și jumătate, dar de fapt în ultimii câțiva ani, vedem o divizare, o polarizare în societate între mai multe școli de gândire, printre care una revoluționară, care vrea să schimbe politica externă tradițională a României, să nu mai fim parte a Occidentului, doar orientați spre integrarea europeană și legați de parteneriatul nostru strategic cu Statele Unite, dar să devenim mult mai similari ca Ungaria sau Serbia, cu o politică multi-vectorială, care lucrează la mai multe capete și care încearcă să maximizeze beneficiile, fără să țină cont de valorile noastre liberale, europene, de eforturile pe care le-am depus în ultimele decenii”, declară politologul.

Marius Ghincea explică faptul că, în ultimii ani, România a avut o abordare de ambiguitate strategică, pentru că nu a înghețat relațiile cu China, dar nici nu le-a îmbunătățit foarte mult. Acesta subliniază însă că există mai multe voci care cer clarificarea acestei poziții față de Beijing.

„Și, în acest context, în următoarele luni, președintele Nicușor Dan este obligat de lege să prezinte noua strategie de apărare a țării, care include principalele obiective de securitate națională, dar și principalele riscuri, vulnerabilități și amenințări (...) Este foarte clar că, în anii ce urmează, competiția dintre Statele Unite și China se va amplifica. Iar Europa, inclusiv România, vor trebui să joace un rol și vor trebui să se poziționeze foarte clar. Pentru că, altfel, partenerii europeni și americani vor cere o poziție tranșantă”, mai spune Ghincea.

Expertul consideră că România ar trebui să adopte o poziție mai degrabă sceptică cu privire la ambițiile Republicii Populare Chineze și să se ralieze poziției comune adoptate la Bruxelles.

