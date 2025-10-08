Trei judecatori din Dosarul Zambaccian au cerut sa fie retrasi

Luni, 01 Aprilie 2013, ora 17:59
Trei judecatori din Dosarul Zambaccian au cerut sa fie retrasi
Trei judecatori de la instanta suprema au cerut sa fie retrasi din completul de cinci care il judeca pe Adrian Nastase in Dosarul Zambaccian. Recursul in acest dosar va avea loc pe 8 aprilie.

Potrivit Digi24, cei trei judecatori si-au motivat solicitarea prin faptul ca s-au mai pronuntat in cauze in care fostul premier este inculpat. Ei se numesc Ioana Bogdan, Cristian Rotaru si Angela Dragnea.

Primii doi s-au pronuntat in Dosarul "Trofeul Calitatii". Ioana Bogdan a cerut condamnarea lui Nastase, in timp ce Rotaru s-a pronuntat pentru achitare. De asemenea, Angela Dragnea a facut parte din completul care s-a ocupat de dosarul "Matusa Tamara", in care Adrian Nastase a fost achitat si la fond si la recurs.

In Dosarul Zambaccian, Adrian Nastase a fost condamnat, pe 30 martie 2012, la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru santaj. El a fost acuzat ca l-a santajat pe fostul consul al Romaniei la Shanghai, Ioan Paun, pentru insusirea de foloase necuvenite, mai exact ca ar fi primit bunuri, printre care obiecte din China, si foloase materiale, pe vremea cand era premier, in valoare de 630.000 de euro, folosindu-se de autoritatea sa.

Tot in acest dosar, fosta sefa a Inspectoratului de Stat in Constructii, Irina Jianu, a primit doua pedepse la inchisoare, pentru folosirea bunurilor societatii comerciale impotriva scopurilor acesteia si o alta pedeapsa, de trei ani de inchisoare, pentru participare improprie la folosirea de documente false la vama. Ea a primit pedeapsa cea mai lunga, de 3 ani de inchisoare, si i s-au confiscat sume de 122.000 lei, 58.000 lei si 89.000 dolari si 5.000 de euro.

Acesta e cel de-al treilea dosar in care fostul premier a primit o sentinta, dupa ce a fost achitat in dosarul "Matusa Tamara" si a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu executare in dosarul "Trofeul Calitatii".

