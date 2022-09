17 tineri din PSD ii cer lui Nastase sa revina "in prima linie"

Un grup de 17 tineri din PSD Bucuresti ii cer lui Adrian Nastase, printr-o scrisoare deschisa, "sa se implice activ in viata politica romaneasca", sa fie in "prima linie a disputelor politice, alaturi de personalitatile marcante" ale partidului.

"Romania are nevoie de un Partid Social Democrat puternic! Romania are nevoie de un Partid Social Democrat care sa lucreze pentru cetateni! Romania are nevoie ca Adrian Nastase sa se implice activ in viata politica romaneasca!

Domnule Adrian Nastase, avem nevoie de dumneavoastra in prima linie a disputelor politice, alaturi de personalitatile marcante ale PSD!", se arata inscrisoarea facuta publica marti si care incepe cu formula "Catre domnul Adrian Nastase, de la un grup de tineri social democrati din Organizatia PSD Bucuresti".

Semnatarii scrisorii se declara convinsi ca fostul lider al partidului urmareste evenimentele de pe scena politica si ca atacurile adversarilor asupra acestuia si a PSD sunt de natura sa-l intristeze. "Suntem convinsi ca spiritul dumneavoastra de actiune si energia dovedita in numeroase ocazii sunt gata sa se exprime iar in favoarea PSD.

Suntem convinsi ca nu v-ati spus ultimul cuvant pe scena politica romaneasca. Consideram ca experienta pe care ati acumulat-o in diplomatie, in Parlamentul Romaniei, si in 17 ani de democratie in Romania pot face diferenta intre PSD si celelalte formatiuni politice din Romania, in beneficiul PSD", se arata in scrisoare. Tinerii reamintesc ca urmeaza alegerile europarlamentare, alegerile locale si alegerile generale din 2008, alegerile pentru Presedintia Romaniei din 2009.

