Adrian Nastase, despre cel mai potrivit candidat al PSD pentru alegerile prezidentiale din 2024. Ce spune despre "greseala" sustinerii Vioricai Dancila

Intrebat intr-o emisiune de la Kanal D daca, dupa aceasta data, intentioneaza sa candideze la alegerile prezidentiale din 2024, Nastase raspuns cu un NU categoric."Nu ca eu nu as fi potrivit pentru functia asta, ma cunoasteti suficient de bine ca sa stiti ce cred. Dar problema este candidatul de presedinte pentru PSD , pentru un partid de 35%, trebuie sa aiba un alt tip de profil.Deci ar trebui sa fie nu neaparat un independent, dar un tip aparte, am mai propus la un moment dat, sper sa nu il supar foarte tare, pe presedintele Academiei, Ioan Aurel Pop. Deci cineva poate de tipul lui Emil Constantinescu . Cei din conventie au inteles atunci ca niciunul dintre membri de partid ai aliantei respective nu putea sa obtina singur voturile majoritatii. Atunci este nevoie de cineva care sa aiba o sustinere mai larga", a spus Adrian Nastase, la Kanal D In aceeasi emisiune, fostul premier PSD a aratat ca sustinerea Vioricai Dancila pentru candidatura la alegerile prezidentiale a fost o mare greseala a PSD."Eu as porni in constructia unui candidat pentru PSD de la profilul lui si apoi m-as uita ca in partid ar vrea si cutare si cutare, nu dau nume. E usor sa iei bataie, asa cum s-a intamplat si in cazul Vioricai Dancila, si am spus e o prostie.Partidul a impins-o, a fost o mare greseala din multe puncte de vedere. Daca era Tariceanu candidat atunci se pastra guvernarea inca un an de zile, si asa mai departe. Se intamplau o multime de lucruri care erau utile, dar asa s-a mers pe o varianta... a fost o eroare. De aceea pentru alegerile viitoarte PSD-ul daca vrea sa le castige, poate ca vrea sa stea in opozitie Corneliu Coposu spunea ca puterea se controleaza mai bine din opozitie, poate ca vor sa ramana in opozitie in continuare", a mai declarat Nastase.