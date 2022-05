Ce sustine Adrian Nastase legat de atentatele din Paris si libertatea de exprimare

La mai mult de o saptamana de la atentatele teroriste care au socat intreaga lume si au reaprins controversa legata de cat de departe poate merge libera exprimare, fostul premier si condamnat penal Adrian Nastase aduce la randul sau in discutie limitele acestui drept si isi pune cateva intrebari legate strict de Romania.

Fostul lider PSD nu crede ca CNA ar putea sa se declare Charlie, "adica sa sprijine o libertate a cuvantului fara limite", pentru ca "CNA cu asta se ocupa - cenzureaza cuvintele la televiziuni. Daca s-ar declara Charlie, a doua zi CNA ar trebui sa se auto-desfiinteze".

Pe acelasi principiu al limitarii libertatii de expresie, Adrian Nastase aduce in discutie si CSM.

"Ar putea Inspectia Judiciara a CSM sa se declare Charlie? Nu cred, pentru ca, in mod necesar (dincolo de parerile mele subiective pentru anumite cazuri), este necesar sa fie pastrata o anumita imagine a Justitiei intr-un stat modern", scrie pe blog Adrian Nastase o postare sub titlul "Intrebari despre Charlie".

Trecand la cel mai inalt nivel, fostul premier arata ca nici Constitutia Romaniei nu ar putea sa se declare Charlie, "pentru ca atunci ar trebui sa elimine textul referitor la protejarea propriei imagini. Si Codul Penal ar avea probleme (insulta, calomnia etc) ".

Ads

In concluzie, Nastase sustine ca "este evident ca viata PASNICA in societate necesita limitari si autolimitari pentru exercitiul unora dintre libertati. Alternativa o reprezinta conflictul, violenta, razboiul."

CTP raspunde criticilor: La noi libertatea de exprimare inseamna nu numai sa insulti ca la Charlie Hebdo, dar si sa minti

Si jurnalistul Cristian Tudor Popescu este de parere ca francezii au fortat nota publicand caricaturi cu Mahomed, astfel ca nu mai e vorba de satira, ci de o jignire profunda a unei confesiuni, care s-a facut pentru a vinde revista Charlie.

Insa el a fost nemultumit de atitudinea unor colegi de breasla, care i-au rastalmacit aceste vorbe.

"Libertatea absoluta de exprimare inseamna in presa romana nu numai sa insulti si sa jignesti fara vreo limita, ca la Charlie Hebdo, dar si sa minti sans rivages. Incercand sa acrediteze ideea ca subsemnatul i-as justifica pe teroristii-asasini si crima lor odioasa, jurnalistii nostri aspiranti de martiri, dupa ce au imbracat maieurile mortii, s-au apucat sa zica si sa scrie.

Ads

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu este de parere ca ceea ce s-a intamplat la Charlie Hebdo este 'o urmare fireasca a atitudinii jurnalistilor'. Minciuna: in mod deliberat, in declaratia lui Popescu e introdus cuvantul 'fireasca', pe care nu l-am scris, nu l-am rostit si nici n-as putea sa fac asta vreodata in asemenea context. Scopul manipulator-denigrator: Popescu considera fireasca o crima in masa. Este o bestie, un amic al musulmanilor teoristi.

Pagini intregi sunt dedicate 'faptului' ca subsemnatul, alaturi de altii, as fi spus despre jurnalistii de la Charlie Hebdo ca 'si-au cautat-o'. Iarasi minciuna sfruntata: n-am folosit niciodata aceasta expresie, dimpotriva, am spus, am scris si am repetat: 'Vinovati pentru crima sunt criminalii. Nu poate exista nicio justificare'", a scris Cristian Tudor Popescu intr-un editorial publicat de Gandul.info.

B.B.

Ads