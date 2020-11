Cum si-au tras politicienii romani copiii si sotiile in marile scandaluri de coruptie

Cum si-a infundat Daniel Tudorache fosta sotie

Desi justitia a reusit si unele condamnari, in unele cazuri, acestia au reusit sa profite de hibele sistemului judiciar si sa scape de dosare, in special prin amanari si rejudecari decise dupa deciziile Curtii Constitutionale din anii guvernarii PSD- ALDE Sambata, 21 noiembrie, procurorii DNA au fixat o cautiune de 1 milion de euro pentru Daniel Tudorache si de 200.000 de euro pentru fosta sa sotie, Adina Tudorache, acuzata de complicitate la spalarea banilor. Desi cei doi sunt divortati in acte, un divort consumat in urma cu 20 de ani, dupa cum se poate observa din postarile celor doi de pe Facebook , acestia au continuat sa traiasca impreuna, avand si un copil dupa divort. Din imaginile postate se poate observa cum cei doi calatoresc impreuna, ba chiar isi spun "sot" si "sotie".Prin 2016, anul in care a devenit primar de sector, Daniel Tudorache se plangea ca locuieste alaturi de fosta sa sotie, de care divortase in urma cu 20 de ani. Si ca din cei 1.000 de euro pe luna pe care ii castiga atunci nu reuseste sa acumuleze averi."Stau cu fosta sotie. Fosta sotie, de care am divortat acum 20 de ani. Dar n-am acumulat, tot ce am acumulat, am avut salariu din care poti doar sa traiesti. Ca deputat aveam salariu de 1000 de euro. Ce poti sa faci cu 1.000 de euro, decat sa traiesti de pe o zi pe alta?! Adica sa-ti asigure un trai decent si normal", a spus Dan Tudorache , intrebat de declaratia sa de avere, intr-un interviu acordat Mediafax.Fostul primar PSD al Sectorului 1, Daniel Tudorache, urmarit penal de DNA pentru trafic de influenta si spalare a banilor, este acuzat de DNA ca, pentru a ascunde sumele de bani obtinute ilicit, ar fi deschis conturi bancare prin intermediul fostei sotii si al menajerei sale, ar fi cumparat cu banii cash imobile de 305.000 euro si 470.000 lei, ar fi acordat unei persoane un imprumut de 920.000 de euro, tot prin intermediul fostei sotii si ar fi cumparat bijuterii scumpe, intre care un inel cu diamant in valoare de 80.000 euro, un diamant de 190.000 de euro si un inel de 65.000 euro. De asemenea, fostul edil a cumparat actiuni la un club de fotbal.Conform DNA, in perioada in care a ocupat functii publice (2008-2018), Tudorache ar fi beneficiat de sume de bani disproportionat de mari comparativ cu veniturile sale licite - 605.782 lei (reprezentand o medie de aproximativ o mie de euro pe luna). Procurorii spun ca pentru a ascunde originea sumelor de bani presupus a fi fost obtinute in mod nelegal, acesta ar fi interpus doua persoane (sotia si menajera), care au actionat ca proprietarii aparenti ai sumelor de bani cu scopul ca, prin cele doua, sumele sa fie introduse in circuitul civil. Banii astfel introdusi in circuitul civil ar fi fost utilizati pentru a achita excursii in strainatate, bijuterii, articole vestimentare de lux atat din tara, cat si din strainatate, autoturisme, imobile, scoli private, acordarea de imprumuturi, constituirea de depozite.Un alt caz celebru este cel al deputatului PSD, Viorel Hrebenciuc , care si-a implicat fiul in mega-afacerea retrocedarii frauduloase a 43.000 de hectare de padure. In anul 2014, Andrei Hrebenciuc era arestat preventiv pentru 30 de zile fiind acuzat de constituire a unui grup infractional organizat, complicitate la trafic de influenta si spalare de bani. DNA sustinea ca Andrei a fost implicat in aceasta afacere chiar de catre tatal sau, care l-a folosit pe post de intermediar. Familia Hrebenciuc, impreuna cu alti inculpati in acest dosar precum Ioan Adam sau Gheorghe Sturdza, ar fi fost parte a unui grup infractional organizat care, prin mita si trafic de influenta au reusit sa obtina cele peste 43.000 de ha de padure, pornind de la o hotarare judecatoreasca a Tribunalului Covasna, emisa in mod fraudulos.Curtea Suprema se pronunta in prima instanta abia in anul 2018, dupa un proces maraton cu peste 60 de termene, atunci cand Andrei Hrebenciuc este condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru complicitate la trafic de influenta.Un an mai tarziu insa, cu putin timp inainte ca acest mega-dosar, cu un prejudiciu estimat la 300 de milioane de euro, sa intre in faza finala de apel, Sectia Speciala condusa de viitorul judecator constitutional, numit la CCR chiar de catre PSD, a luat decizia fara precedent de retragere a apelului. Procesul a continuat doar in ceea ce-l priveste pe Viorel Hrebenciuc, care apucase sa formuleze deja apel la condamnarea la doi ani de inchisoare cu executare. Insa nu pentru mult timp, pentru ca in noiembrie 2019, instanta suprema a decis reluarea de la zero a procesului prin desfiintarea sentintei din 2018 ca urmare a deciziei CCR cu privire la legalitatea completelor de trei judecatori ce s-au pronuntat in dosarele de coruptie.La inceputul acestei luni DNA a formulat un recurs prin care incearca sa invalideze decizia Sectiei Speciale de retragere a apelului in acest dosar.Fostul primar al Pitestiului, Tudor Pendiuc, a reusit sa-si duca propria fiica in spatele gratiilor ca urmare a implicarii acesteia intr-un dosar de coruptie. Realizatoare de emisiuni la TVR, Emanuela (Ema) Elena Pendiuc, a fost condamnata in luna februarie a acestui an la 5 ani de inchisoare cu executare pentru complicitate la luare de mita si spalare de bani. Tatal sau a fost condamnat la 8 ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu.Potrivit procurorilor DNA, o parte din mita pe care Tudor Pendiuc ar fi primit-o de la afaceristul Valentin Visoiu pentru achizitia a 80 de autobuze ar fi constat intr-un apartament in Bucuresti, intr-un ansamblu rezidential, in valoare de 130.900 de euro, echivalentul a 475.812.18 de lei, pentru fiica sa, Ema Pendiuc. Pentru a se disimula aceasta presupusa spaga si a crea aparenta ca respectivul imobil intra in mod legal in proprietatea ei, tanara ar fi incheiat o serie de acte in procedura de vanzare-cumparare.In motivarea condamnarii fostei realizatoare a emisiunii "Drumul Succesului" de la TVR, judecatorii au subliniat ca nu au putut retine in sarcina inculpatei "circumstante atenuante, astfel incat sa poata cobori pragul pedepsei pana la un nivel care sa poata permite suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei".Fostul deputat PSD, Vlad Cosma, fiul baronului de Prahova, Mircea Cosma, a fost implicat alaturi de tatal sau in unul din procesele ce au tinut prima pagina a ziarelor in anii trecuti. In data de 11 aprilie 2014, procurorii DNA i-au trimis in judecata, sub control judiciar, pe Vlad Cosma, acuzat de trafic de influenta, si pe Mircea Cosma, pentru luare de mita si abuz in serviciu. Cei doi sunt acuzati ca, intre 2010 si 2013, ar fi primit mita un milion de euro de la patronii unor firme de asfaltare si deszapezire ca sa le acorde contracte . In noiembrie 2016, Instanta Suprema emite o prima sentinta in acest dosar, condamnandu-l pe Mircea Cosma la 8 ani de inchisoare si la 5 ani pe fiul sau.Ulterior, in martie 2018, in apel, un complet de cinci judecatori de la Instanta suprema a decis rejudecarea dosarului, pe motiv ca o parte dintre martori au dat declaratii contradictorii in instanta si exista suspiciuni legate de modul in care procurorii de la DNA Ploiesti au administrat probele. Dosarul a fost trimis atunci la Sectia penala a ICCJ. La rejudecare, procesul a fost amanat de mai multe ori, o parte dintre judecatorii din complet au fost schimbati, dupa care dosarul a fost trimis in septembrie 2019 la Tribunalul Prahova, unde procesul trebuia sa se rejudece de la zero. Asta dupa ce justitiei i-au trebuit opt luni pentru a stabili ce instanta are competenta sa rejudece acest proces. Astfel, dupa sase ani dosarul se afla in faza de camera preliminara a Tribunalului Prahova, cu putine sanse de a fi finalizat pana la prescrierea faptelor. Intre timp, dupa ce se retrasese din politica in urma acuzatiilor de coruptie, Mircea Cosma a devenit, in ianuarie 2020, vice-presedinte al PSD Prahova.Un noroc similar pare sa fi avut si fiica sa, deputata PSD, Andreea Cosma. Dupa ce in decembrie 2018 aceasta fusese condamnata, in prima instanta, la patru ani de inchisoare intr-un dosar de coruptie instrumentat de catre DNA, in luna iunie a acestui an, Curtea Suprema a decis anularea acestei condamnari si rejudecarea cauzei ca urmare a deciziei Curtii Constitutionale cu privire la nelegala compunere a completelor de trei judecatori.Fiica cea mare a mogulului Dan Voiculescu , Camelia, a fost condamnata in 2017 la un an si sase luni cu suspendare in mega-dosarul "Santaj la Antene", dosar in care tatal sau a fost achitat in cele din urma. Dan Voiculescu, si fiica sa Camelia au fost trimisi in judecata la 1 octombrie 2013, alaturi de fostul director general Antena TV Group SA, Sorin Alexandrescu , condamnat la patru ani si jumatate cu executare. Acesta din urma a fost acuzat de santaj, iar Dan Voiculescu si fiica sa, de complicitate la aceasta infractiune.Potrivit anchetatorilor, in perioada 16 aprilie - 21 mai 2013, Sorin Alexandrescu a exercitat, in mod repetat si gradual, acte de constrangere asupra administratorului RCS &RDS Ioan Bendei, amenintandu-l cu darea in vileag a unor presupuse fapte de coruptie, astfel incat sa il determine sa urmeze conduita impusa de inculpat. Actele de constrangere s-au exercitat verbal, prin afirmatii legate de perspectiva declansarii unui scandal mediatic, dar si prin intermediul unui spot publicitar prin care publicul era informat ca vor fi facute dezvaluiri cu privire la presupuse fapte de coruptie in care ar putea fi implicat Ioan Bendei. Acest spot publicitar, arata DNA, a fost realizat din dispozitia Cameliei Voiculescu si a lui Sorin Alexandrescu, la 8 mai 2013, si a fost difuzat in perioada 9 - 30 mai 2013, cu o frecventa de cinci ori pe zi (in total, de 401 ori) de toate posturile TV apartinand SC Antena TV Group SA si SC Antena 3 SA.Condamnarile in familie pentru fapte de coruptie nu se opresc insa la numele cele mai recente din politica romaneasca. Astfel, fostul premier, Adrian Nastase , a fost condamnat la patru ani de inchisoare cu executare in dosarul Zambaccian I, dupa ce procurorii au aratat ca acesta primise diverse obiecte si contravaloarea unor lucrari de constructie in schimbul numirii si mentinerii in functia de directoare a Inspectoratului de Stat in Constructii a Irinei Jianu. In acelasi dosar, sotia sa, Dana Nastase, a fost condamnata la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru complicitate la luare de mita.Un alt politician judecat alaturi de un membru al familiei este fostul ministru liberal al Transporturilor Relu Fenechiu . Acesta a fost condamnat definitiv de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) la 5 ani de inchisoare cu executare, iar fratele sau, Lucian Fenechiu, a primit tot 5 ani de inchisoare cu executare, in acelasi dosar: "Transformatorul". Procurorii au aratat ca Relu Fenechiu a cumparat in perioada 2002 - 2005 transformatoare vechi din anii '70, pe care le-a vandut apoi ca noi catre Electrica Moldova (SISSE), unde au ramas fara sa fie folosite. Judecatorii au decis in acest caz ca prejudiciul pe care fratii Fenechiu si ceilalti inculpati trebuie sa-l plateasca in solidar este de 5,7 milioane de lei. Alexandru Mazare , fratele fostului primar al Constantei, este acuzat de complicitate la luare de mita si fals in declaratii in dosarul "Henri Coanda", dosar in care este inculpat alaturi de Radu Mazare . Cei doi au fost achitati in anul 2018, atunci cand Instanta Suprema a pronuntat o prima sentinta pe fond, in acest moment dosarul aflandu-se in faza de apel al aceleiasi instante.