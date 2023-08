De ce il apreciaza Nastase pe ministrul Vladescu?

Fostul premier, Adrian Nastase, sustine ca introducerea impozitului progresiv, masura sustinuta de altfel si de ministrul Finantelor, Sebastian Vladescu, ar putea indrepta in mare masura masurile aberante luate de Guvernul Boc.

"Nu mai sunt atat de sigur ca domnul Vladescu isi doreste sa mai stea alaturi de Traian Basescu si de Emil Boc in aceasta guvernare dezastruoasa. Sa ma explic: se tot vehiculeaza de cateva zile informatia conform careia Sebastian Vladescu le-ar fi demonstrat cu cifre si calcule exacte colegilor de guvern ca introducerea impozitarii progresive ar face inutile toate masurile aberante luate de Emil Boc, la ordinul lui Traian Basescu.

De asemenea, actualul ministru de Finante recunoaste public cat se poate de clar si de explicit ca, in acest moment, pentru Romania, impozitarea progresiva este mai buna decat cota unica. Mai mult, acesta afirma ca, pentru 2011, cota unica e un subiect deschis", scrie Adrian Nastase pe blogul personal.

Social-democratul tine sa reaminteasca faptul ca impozitarea progresiva este folosita de majoritatea tarilor din UE si spune ca este apreciata de sindicate, analisti economici si chiar patronate.

"Apreciez faptul ca exista cineva in interiorului Guvernului (Sebastian Vladescu - n.red.), care a inteles care este solutia cea mai potrivita pentru economia si societatea romaneasca. Vreau totusi sa cred ca aceasta pozitie a domnului ministru este expresia unui calcul rece de finantist si nu o incercare de a simula disidenta doar pentru da presei o tema in plus.

Eu cred ca introducerea impozitarii progresive va corecta, in timp, greselile comise de Guvernul Boc. Iar acesta este un motiv in plus pentru a actiona acum si nu in 2011", mai scrie fostul premier.

Adrian Nastase nu intelege insa de ce premierul refuza sa introduca acum masura impozitarii progresive, luand in considerare ca nu este vorba de "orgoliu ideologic".

"Cum insa PD-L este un partid non-ideologic, refuzul lui Emil Boc de a accepta impozitarea progresiva este doar rezultatul unei maniere prostesti de a intelege si exercita puterea (expresia "ciocu' mic ca acum noi suntem la putere" este adanc intiparita in constiinta pedelista). Rezultatele acestei atitudini nu sunt greu de anticipat. Ele au fost anuntate, intr-o maniera fatalista, de acelasi ministru Vladescu: in 2011 va fi mai rau", mai scrie acesta.

Fostul premier spune cu ingrijorare ca din 2011 va fi mai rau pentru tineri, medici, profesori, pensionari si agricultori si mai bine pentru PD-L si clientela sa.

"Afirmatia ministrului de Finante este de neimaginat. Mai intai pentru ca exista solutii viabile pentru ca anul urmator sa fie mai bun decat acesta. Sincer, nici nu ar fi foarte greu. Orice alt guvern ar fi mai performant decat cel actual. Din pacate, aceste solutii sunt ignorate de decidentul de la Cotroceni si de executantul din Palatul Victoria. Apoi, pentru ca nu stiu sa existe undeva in lume, o tara democratica al carui guvern sa anunte cu nonsalanta populatia ca, sub conducerea sa, viitorul va fi mai rau. Banuiesc ca PD-L lucreaza acum la viitorul slogan de campanie: "Sa traiti rau!", conchide acesta.