Istoria in vremea PSD: Miza parsiva a prezentei lui Adrian Severin si Adrian Nastase la ceremonia de la Ateneu

Doi fosti demnitari condamnati definitiv pentru fapte de coruptie au reprezentat Romania intr-unul dintre momentele care ar fi trebuit sa fie mari pentru istoria acestei tari, pentru care apartenenta europeana a fost din capul locului un proiect national. Tocmai de aceea, degradarea acestui moment prin rusine nu are cum sa fie o simpla eroare de comunicare.

De fapt, nici macar scuza aceasta nu a mai formulat-o Viorica Dancila, prim-ministrul in a carui responsabilitate s-a aflat ceremonia de lansare a presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene.

Chiar in fata criticilor ca l-a asezat pe Adrian Severin, condamnat definitiv in 2016 la patru ani de inchisoare cu executare, pentru luare de mita si trafic de influenta, langa oficialii europeni, Guvernul PSD, prin ministrii sai, a transmis ca fostul ministru de Externe a avut un rol important in aderarea Romaniei la Uniunea Europeana.

Altfel spus, Adrian Severin este demn nu numai sa stea langa Jean Claude Juncker si Donald Tusk, dar si sa primeasca niste randuri in manualul de istorie.

Controlul asupra manualului de istorie este un instrument strategic al oricarei puteri politice care vrea sa isi gaseasca legitimare, atunci cand se stie corupta. Iar PSD asta face, rescrie istoria ultimilor 30 de ani, decupand si rearanjand personaje si biografii.

Ce obtine cu asta?

In primul rand, induce sentimentul teribil ca istoria e reversibila, ca lucrurile se pot intoarce, ca ei se pot intoarce, chiar daca, intr-un moment, au fost nevoiti sa paraseasca prim-planul. In spatele scenei, in subterane, la poarta inchisorii unde si-au ispasit pedepse pentru fapte de coruptie, ei se pot regrupa.

Imi povestea zilele acestea Ana Blandiana, intr-un interviu care va fi publicat de Ziare.com zilele urmatoare, cat de greu era in 1993, cand Alianta Civica a demarat proiectul de istorie orala, sa ii convingi pe fostii detinuti politici sa vorbeasca.

Pentru ca dupa 1989 a urmat mineriada, pentru ca Ion Iliescu reusise sa ia puterea, creand sentimentul ca democratia obtinuta cu pretul vietilor la Revolutie poate fi intoarsa din drum. Ca ei se pot intoarce.

Iar PSD si cei care lucreaza la strategia partidului de a capusa institutiile stiu foarte bine acest lucru banal, ca daca ii faci pe oameni sa creada ca nu au nicio putere, poti trece la nivelul urmator, propaganda.

Acesta a fost rostul prezentei celor doi fosti condamnati penali pentru coruptie la Ateneu, pentru a reprezenta Romania. Adrian Nastase si Adrian Severin au devenit demni sa indeplineasca acest rost public, contrastand cu adevarul faptic, dar in perfecta concordanta cu pseudo-adevarurile care sunt tiparite in noile manuale de istorie.

Nu e o simpla recuperare a cadrelor de partid.

In al doilea rand, Guvernul condus de Viorica Dancila si manevrat de Liviu Dragnea a transmis un mesaj pe model mafiot liderilor europeni care au venit la Bucuresti: "Nu aveti de ales, trebuie sa suportati vecinatatea unor fosti condamnati pentru coruptie". Donald Tusk, Antonio Tajani, Jean Claude Juncker au fost practic obligati sa intre in fotografie alaturi de Adrian Severin si Adrian Nastase, inghitind in sec mesajele anticoruptie pe care le-au transmis in discursurile oficiale.

Dincolo de acest aranjament grotesc, Guvernul Dancila a transmis Europei ca Romania nu pretuieste nici anticoruptia, nici memoria sociala si ca nu are de gand sa schimbe asta, nici macar formal, de dragul unei advertente europene.

Romania, pentru ca Guvernul Dancila este Guvernul Romaniei, chiar daca prim-ministrul il numeste Guvernul meu/nostru, a intrat intr-un conflict rece cu Europa democratica, o Europa care, sigur, are multe probleme pe agenda si cade in multe capcane facile, de la populism la fake news-urile infuzate de Kremlin, dar nu se poate umili intr-atat incat sa o considere pe Viorica Dancila membru al familiei europene si nici sa ii legitimeze pe Severin si Nastase.

Tocmai de aceea, cateva zile mai tarziu, in plenul de la Strasbourg, liderii europeni nu i-au permis Vioricai Dancila sa isi faca jocul meschin si sa se infatiseze egalul lor politic. Nu pentru ca prim-ministrul roman face greseli de gramatica si geografie, ci pentru ca poate dezonora si Uniunea Europeana, asa cum a dezonorat Romania.

Sigur ca institutiile europene vor supravietui presedintiei romane, pentru ca acestea au mecanisme de functionare proprii, dar grotescul si aroganta Bucurestilor sunt, totusi, de nepermis in spatiul european. In orice caz, Uniunea Europeana nu poate ceda in fata unui santaj pus la cale de Liviu Dragnea, si el condamnat definitiv intr-un dosar.