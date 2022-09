Nastase: Cei de la 1918 s-au gandit la viitor, la fel trebuie sa facem si noi

Adrian Nastase, presedintele Consiliului National al PSD, a scris pe blog cu ocazia zilei nationale, sustinand ca cei care au infaptuit unirea din 1918 s-au gandit la viitor, iar cei din prezent trebuie sa faca acelasi lucru.

"Nu ne putem asadar resemna ca ceea ce se intampla astazi va dainui, pentru ca nu trebuie sa se intample asta si nu se va intampla asta. Cei de la 1918 s-au gandit la viitor, prin actul unirii, la fel trebuie sa facem si noi", a scris Adrian Nastase, pe blog.

Nastase se intreaba daca 1 Decembrie este ziua Marii Uniri sau "o si ca oricare alta, care ne prinde mai dezbinati ca oricand".

"Am gresit tunelul si nu trebuie sa ne afundam si mai tare in intuneric. Trebuie sa ne regasim cu busola, trebuie sa ne reorientam energiile catre un proiect national. Trebuie sa mergem catre solutii pe care sa le sprijinim impreuna si sa respingem capriciile individuale", sustine Nastase.

Fostul premier nu rateaza nici de 1 Decembrie ocazia de a aduce critici presedintelui Traian Basescu.

"Presedintele sta la Bucuresti, ascunzandu-se in spatele masinutelor de razboi, in timp ce Opozitia merge la Alba-Iulia. Profesorii sarbatoresc in fata Ministerului Educatiei, in timp ce domnul Funeriu o face in spatele zidurilor institutiei pe care o conduce.

Revolutionarii vor sa intre in cladirea Guvernului, in timp ce Emil Boc baricadeaza usile. Nu prea suna a concordie nationala", precizeaza Nastase.

Acesta sustine ca romanii trebuie sa se gandeasca la viitor, insa nu "sacrificand pe cei mai multi" de dragul unei luminite la capatul unui tunel.

L.S.