Nastase: Este posibil ca parlamentarii PDL sa nu fie lasati sa voteze la motiune

Presedintele Consiliului National al PSD, Adrian Nastase, a afirmat vineri, la Pitesti, ca este posibil ca parlamentarilor PD-L sa nu li se dea permisiunea de catre conducerea partidului sa voteze la motiunea de cenzura, acesta fiind unul din motivele pentru care sansele ca demersul Opozitiei sa aiba succes sunt diminuate.

Presedintele Consiliului National al PSD considera ca nici in cazul parlamentarilor UDMR sau ai celorlalte minoritati nu exista premisele unui vot in favoarea motiunii, cel putin deocamdata.

Nastase: Sunt pesimist, numarul de voturi pentru motiune e insuficient

In opinia sa, sansele ca motiunea sa treaca vor mai reduse decat si-ar fi dorit Opozitia, "daca nu se transfera intr-un mod mai puternic starea de spirit din societate, din strada, spre Parlament".

Adrian Nastase a lansat vineri, la Pitesti, volumul "Codul Zambaccian 3 - Toate panzele jos!", o selectie de editoriale publicate in ultimii trei ani in Jurnalul National, in care analizeaza si comenteaza principalele evenimente produse in societatea romaneasca

