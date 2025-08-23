Nastase: Lazaroiu, Mama Omida a vampirilor

Marti, 12 Iulie 2011, ora 12:50
2664 citiri
Nastase: Lazaroiu, Mama Omida a vampirilor

Adrian Nastase, liderul CEx al Partidului Social Democrat, il critica pe ministrul Muncii, Sebastian Lazaroiu, comparandu-l cu vampirii din seria "Amurg".

Reactia lui Nastase vine dupa ce Lazaroiu a declarat recent, intr-un Interviu Ziare.com, ca Uniunea Social-Liberala nu va rezista pana la alegeri si ca preferatul USL pentru prezidentiale este Sorin Oprescu, desi pana in prezent declartiile venite din partea Uniunii aratau ca liderul PNL, Crin Antonescu, ar fi preferat.

Adrian Nastase il compara pe Lazaroiu cu Alice Cullen, una dintre personajele din "Amurg". "Stie cineva cine este Alice Cullen? Cei mult mai tineri decat mine mi-au spus ca este una din 'vampiritele' din seria de mare succes 'Amurg', care are o calitate aparte: poate citi in viitor! Un fel de Mama Omida a vampirilor, dar intr-o noua infatisare. Mai palida, mai subtire, mai cool. Un fel de Alba ca Zapada, nu? Adica, pentru a incheia introducerea, un fel de Sebastian Lazaroiu", scrie Adrian Nastase, pe blogul sau.

Nastase sustine ca fostul consilier prezidential este "pe hartie ministru al Muncii", insa in realitate "un ministru al sezatorilor si al chibitilor care isi dau cu parerea despre orice, oricand, oricum".

Acesta adauga ca, in calitatea de consultant, Lazaroiu "era respectat", insa ca recent, "a dat drumul epitetelor, fanteziilor si fabulatiilor".

"Pana la urma, de asta le si ofera opiniei publice. Pentru ca vrea ca noi toti sa le comentam, sa le disecam, sa le dezbatem la nesfarsit. Care ar fi miza? Aceea ca noi, cei din Opozitie, sa cadem in aceasta capcana. Se rezolva ceva important cu aceasta ocazie?

Scade somajul - de care ar trebui sa se ocupe domnul Lazaroiu? Scade numarul celor dependenti de ajutoare sociale? Sunt mai multumite mamele ramase fara ajutoare? Sunt mai putin frustrati pensionarii batjocoriti in mandatul actual? Sigur ca nu. Singurul beneficiar al acestei agitatii ar fi doar noua 'Mama Omida' a PDL, personajul care cauta vizibilitate in media mai mult chiar decat Traian Basescu", scrie Adrian Nastase.

Adrian Nastase adauga ca Lazaroiu a fost "trimis de la Cotroceni sa introduca adrenalina in corpul obosit al partidului de guvernamant".

Liderul CEx al PSD a reactionat dupa ce Sebastian Lazaroiu a declarat, pentru Ziare.com, ca USL reprezinta intruchiparea trecutului si "se va face pulbere pana la viitoarele parlamentare", urmand ca la alegerile din 2012 sa se creeze o majoritate in jurul PDL.

”Ucraina a mai avut garanţii de securitate din partea Rusiei şi în 1994”. Adrian Năstase acuză liderii occidentali că ”au trezit ursul”
”Ucraina a mai avut garanţii de securitate din partea Rusiei şi în 1994”. Adrian Năstase acuză liderii occidentali că ”au trezit ursul”
Garanțiile de securitate pe care Rusia le-ar putea oferi Ucrainei în schimbul cedării unor teritorii nu ar valora prea mult, sugerează fostul premier Adrian Năstase marți, 19 august. Într-o...
AUR intră într-o nouă fază a discursului extremist, pe model vestic: frica de migranți. „Se reia vechiul discurs antimigrație interbelic. Atunci era vorba despre evrei”
AUR intră într-o nouă fază a discursului extremist, pe model vestic: frica de migranți. „Se reia vechiul discurs antimigrație interbelic. Atunci era vorba despre evrei”
Deputatul AUR, Dan Tanasă, postează recent un mesaj pe Facebook în care își îndeamnă urmăritorii să nu mai primească comenzile de mâncare dacă livratorul nu este român. „Nu mai...
#Adrian Nastase, #Nastase Lazaroiu vampir, #Lazaroiu Mama Omida , #PSD
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Un e-mail trimis din greseala i-a propulsat spectaculos cariera: "Eram convins ca sunt la un pas de somaj"
a1.ro
Traian Basescu a refuzat vila de protocol. Unde va locui de fapt fostul presedinte
DigiSport.ro
A dezvaluit in direct ce nume i-ar fi pus Ianis Hagi baiatului sau: "Stiti cum o sa-l cheme?"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. AUR intră într-o nouă fază a discursului extremist, pe model vestic: frica de migranți. „Se reia vechiul discurs antimigrație interbelic. Atunci era vorba despre evrei”
  2. Deșertificarea și criza climatică, probleme mari „ascunse” de discuțiile despre finanțele țării. Ministrul Mediului avertizează INTERVIU
  3. Reacție dură după apelul lui Tanasă privind curierii străini: „Mi se pare o mare prostie. Educația muncii la români e o mare problemă”
  4. Președintele Nicușor Dan își prezintă prioritățile pentru politica externă, în prima întâlnire oficială cu diplomații români
  5. Parlamentul European se pregătește să deschidă un birou în Chișinău. Victor Negrescu: „Republica Moldova se află într-un moment decisiv”
  6. Călin Georgescu a fost filmat alături de un controversat afacerist, acuzat că a escrocat mai mulți investitori VIDEO
  7. Cine va fi șef la Fondurile Europene din Ministerul Mediului. Diana Buzoianu mărește echipa cu ”oameni profesioniști şi determinați”
  8. Edilul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, ”împins de PNL să candideze și el” la Primăria Capitalei, susține un politolog
  9. Anamaria Gavrilă cere ca Ucraina să dea înapoi banii cu care a fost ajutată de România. Lidera POT vrea organizarea unui referendum național
  10. ”Peste 10 milioane de români sunt jefuiți pe facturile de utilități!”. TVA de 21% pentru consumul din luna iulie, acuză liderul DREPT