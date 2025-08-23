Nastase: Lazaroiu, Mama Omida a vampirilor

Adrian Nastase, liderul CEx al Partidului Social Democrat, il critica pe ministrul Muncii, Sebastian Lazaroiu, comparandu-l cu vampirii din seria "Amurg".

Reactia lui Nastase vine dupa ce Lazaroiu a declarat recent, intr-un Interviu Ziare.com, ca Uniunea Social-Liberala nu va rezista pana la alegeri si ca preferatul USL pentru prezidentiale este Sorin Oprescu, desi pana in prezent declartiile venite din partea Uniunii aratau ca liderul PNL, Crin Antonescu, ar fi preferat.

Adrian Nastase il compara pe Lazaroiu cu Alice Cullen, una dintre personajele din "Amurg". "Stie cineva cine este Alice Cullen? Cei mult mai tineri decat mine mi-au spus ca este una din 'vampiritele' din seria de mare succes 'Amurg', care are o calitate aparte: poate citi in viitor! Un fel de Mama Omida a vampirilor, dar intr-o noua infatisare. Mai palida, mai subtire, mai cool. Un fel de Alba ca Zapada, nu? Adica, pentru a incheia introducerea, un fel de Sebastian Lazaroiu", scrie Adrian Nastase, pe blogul sau.

Nastase sustine ca fostul consilier prezidential este "pe hartie ministru al Muncii", insa in realitate "un ministru al sezatorilor si al chibitilor care isi dau cu parerea despre orice, oricand, oricum".

Acesta adauga ca, in calitatea de consultant, Lazaroiu "era respectat", insa ca recent, "a dat drumul epitetelor, fanteziilor si fabulatiilor".

"Pana la urma, de asta le si ofera opiniei publice. Pentru ca vrea ca noi toti sa le comentam, sa le disecam, sa le dezbatem la nesfarsit. Care ar fi miza? Aceea ca noi, cei din Opozitie, sa cadem in aceasta capcana. Se rezolva ceva important cu aceasta ocazie?

Scade somajul - de care ar trebui sa se ocupe domnul Lazaroiu? Scade numarul celor dependenti de ajutoare sociale? Sunt mai multumite mamele ramase fara ajutoare? Sunt mai putin frustrati pensionarii batjocoriti in mandatul actual? Sigur ca nu. Singurul beneficiar al acestei agitatii ar fi doar noua 'Mama Omida' a PDL, personajul care cauta vizibilitate in media mai mult chiar decat Traian Basescu", scrie Adrian Nastase.

Adrian Nastase adauga ca Lazaroiu a fost "trimis de la Cotroceni sa introduca adrenalina in corpul obosit al partidului de guvernamant".

Liderul CEx al PSD a reactionat dupa ce Sebastian Lazaroiu a declarat, pentru Ziare.com, ca USL reprezinta intruchiparea trecutului si "se va face pulbere pana la viitoarele parlamentare", urmand ca la alegerile din 2012 sa se creeze o majoritate in jurul PDL.

