Nastase: Romania are bani, nu e nici un dezastru daca se amana transa FMI

Adrian Nastase, presedintele Consiliului National al PSD, se declara impotriva deciziei Guvernului de a mari nediferentiat TVA-ul.

"Repetat la televiziuni, din vocea unor analisti si, mai ales, din partea guvernantilor, primim cateva minciuni incredibile, pe care vreau sa le resping. Daca taiau pensiile, era o masura 'chirurgicala' prin care nu afectau pe toata lumea. Gresit.

Taierea pensiilor ar fi afectat oricum pe toata lumea, atat pentru ca ar fi crescut costul sustinerii acestei categorii sociale. De asemenea, contestarea in instanta a acestei masuri neconstitutionale ar fi dus la despagubiri foarte mari platite din bugetul public. Deci, tot de la toata lumea", este de parere Adrian Nastase, potrivit unei postari pe blogul personal.

Nastase respinge si ideea Guvernului potrivit careia taierea pensiilor era o solutie prin care se elimina cauza dezechilibrului.

"Aceasta e marea manipulare - sa sugereze in continuare ca pensionarii sunt 'cancerul' bugetului, desi cheltuielile sociale in Romania sunt la jumatate fata de UE. Nu. Problema in Romania nu e ca avem costuri sociale prea mari, ci ca avem o economie prea mica. Orice premier cu mintea la el acasa ar trebui sa lucreze sa creasca economia, nu sa distruga pensionarii", a adaugat Nastase.

Desi admite ca situatia e grava, fostul premier considera ca "nu e cazul sa ne panicam".

"Am vazut ca tentatia multora este sa isi puna cenusa in cap si sa strige de disperare. Romania are, inca, bani pentru a-si acoperi cheltuielile si nu e nici un dezastru daca se amana chiar transa FMI. Au spus-o deja chiar si cei de la FMI, dar si agentiile de rating. Panica atrage insa panica, iar cei care instiga la comportament irational fac o mare greseala", continua acesta.

Adrian Nastase sustine ca Guvernul ar trebui sa tina cont de solutii care pot restabili echilibrul bugetar printr-o alta abordare: cea diferentiata.

"Se pot face taieri de salarii, daca sunt diferentiate (mai mari la cei cu salarii foarte mari, si mai mici la cei cu salarii mici). Se pot impozita mai mult veniturile mari (atat de putine cate sunt - dar va spun eu ca, in multe zone bugetare, exista salarii foarte mari). Se poate mari TVA-ul intr-o viziune diferentiata (mai mic pentru produse agro-alimentare, de exemplu, pentru a sprijini atat oamenii saraci, cat si producatorii interni). De asemenea, trebuie oprite toate contractele publice si reanalizate pentru a vedea cu adevarat ce e prioritar si ce nu. (...)

Sigur ca Guvernul nu va face nimic din ce-i propunem, fiindca ar insemna sa recunoasca faptul ca a gresit. Sigur ca Traian Basescu se va ascunde lansand Guvernul sa scoata castanele din foc. Romania nu are o conducere responsabila sau competenta. Aceasta este adevarata amenintare la adresa sigurantei cetatenilor. Iar daca, in perioada imediat urmatoare, nu se iau masuri coerente, colapsul nu va mai putea fi evitat", conchide Adrian Nastase.

