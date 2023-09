Nastase sustine reintroducerea impozitarii progresive a veniturilor

Presedintele CN al PSD, Adrian Nastase, a declarat marti ca este de acord cu o impozitare progresiva a veniturilor, de la 0%, la 10% si pana la cel mult 16%, sustinand ca tema este inca in dezbatere in partid.

Nastase a aratat ca a propus in PSD un model de impozitare progresiva, iar cota de 16% va fi mentinuta insa va reprezenta nivelul maxim de impozitare in cazul in care acest sistem va fi implementat. Astfel ,cei care au sub salariul minim nu vor fi impozitati deloc, cei care au salariul intre salariul minim si cel mediu vor plati un impozit de 10%, iar cei cu venituri peste salariul mediu vor achita un impozit de 16%.

Deputatul a sustinut ca nu este de acord cu eliminarea impozitului de 16% pentru ca ar fi dificil din punct de vedere birocratic sa nu se mai aplice, dar ca acest procent va fi platit doar de cei mai avantajati financiari, anunta NewsIn.

"Din punct de vedere psihologic, al administrarii, dupa ce cota aceasta a intrat in birocratia Ministerului Finantelor ar fi greu sa o inlocuim, dar pentru cei pentru care noi dorim solutii mai bune din punct de vedere al impozitarii salariilor lor, pentru cei cu salariile mici, mergem cu o formula descrescatoare care poate sa fie compensata prin anumite tipuri de impozite pe proprietate, care vor compensa ceea ce s-ar putea pierde prin aceasta formula", a detaliat fostul sef de Guvern.

Nastase a spus insa ca subiectul este inca o tema de dezbatere in PSD.

