Nastase: Vom avea de castigat daca sunt mai multe femei in partid (Video)

Presedintele Consiliului National al PSD, Adrian Nastase, a declarat vineri, inainte de intalnirea cu femeile din partid, ca social-democratii nu ar avea decat de castigat daca ar avea mai multe doamne in structurile de conducere.

"Din punctul meu de vedere ar trebui sa reluam mai serios mesajele, nu doar in partid, dar si in afara partidului, in ceea ce priveste rolul pe care femeile il pot avea nu doar in partid, dar si in viata publica. (...) Trebuie sa cautam mai atent in acest rezervor impresionant. (...) Nu am avea decat de castigat daca am avea mai multe femei la nivelul de conducere al partidului", a declarat Nastase.

Femeile din PSD doresc o norma de reprezentare in partid de 40%

Liderul PSD a spus ca, spre deosebire de barbati, femeile sunt mult mai loiale si isi tin promisiunile intotdeauna.

"Ceea ce mi s-a parut intotdeauna extraordinar atunci cand negociezi cu femei in partid e ca isi tin intotdeauna promisiunile. E mult mai greu sa negociezi cu barbatii din partid pentru ca au alt mod de raportare la cuvantul dat", a mai spus candidatul la functia de presedinte al PSD.

El a amintit de perioada in care era obligatoriu ca atunci cand se faceau propunerile pentru functiile de conducere un anumit procent sa fie alocat femeilor, si a precizat ca in perioada in care el a fost premier, cabinetul sau era format mai mult din femei.

Geoana si Nastase participa la intalnirea femeilor din PSD

"Intr-o vreme era o obligatie a organizatiilor noastre ca atunci cand faceau diferite propuneri de conducere, un anumit procent, de obicei o treime, sa fie alocat pentru femei, si, de asemenea, era un procent alocat si pentru tineri. E important ca noi ca partid sa incepepm sa ne miscam mai inteligent, sa facem in asa fel incat partidul sa respire mai larg, sa absoarba mai bine oxigenul pe care il primeste din societate.

Cred ca asta este ceea ce trebuie sa cautam in perioada care urmeaza si lucrurile astea sunt mai importante decat chestiunile strict electorale in partid. Cred ca frontierele ideologice pe care noi le-am trasat au lasat pe foarte multi in afara. Aici ar trebui sa actionam!", a mai spus liderul PSD.

La finalul intalnirii cu Organizatia de Femei a PSD, Adrian Nastase a declarat ca nu a facut o "licitatie de proiecte" cu Mircea Geoana, pentru a castiga sprijinul doamnelor social-democrate, si a reiterat necesitatea ca femeile sa fie mai bine reprezentate in conducerea partidului.

"Am mers pentru a discuta felul in care ar trebui gandita relationarea structurii de partid, a organizatiei de femei cu activitatile PSD in perioada care urmeaza, probleme legate de statut, de activiati distincte pe care le pot organiza in cadrul unor cluburi sau proiecte. Este vorba desore actiuni de tip social sau de tip umanitar", a declarat Nastase.