Năstase, precizări după ce a apărut în poză cu Putin și Xi: „Am participat în calitate de persoană particulară. Evenimentul a avut loc la Beijing și nu la Moscova”

Fostul premier Adrian Năstase vine cu primele precizări, după ce a fost criticat de

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) în urma apariției sale de la Beijing, alături de Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un.

Năstase ține să precizeze pentru MAE că evenimentul a avut loc la Beijing și nu la Moscova.

„Câteva precizări în legătură cu comunicatul MAE.

1. La evenimentul de astăzi, am participat în calitate de fost demnitar și, deci, de persoană particulară. În niciun caz nu am dorit să reprezint conducerea politică actuală.

2. ⁠Cred că MAE nu a înțeles; evenimentul a avut loc la Beijing și nu la Moscova.

⁠3. Oricât de mare ar fi influența mea în China, nu cred că pot decide pe cine să invite președintele Xi în țara sa. Cum nu pot să decid pe cine să invite președintele Trump în Alaska.

⁠4. Cândva, va trebui să explic, mai pe larg, despre importanța memoriei în politica externă”, a transmis miercuri, 3 septembrie, Adrian Năstase pe blogul său.

Reacția MAE

„România nu este și nu poate fi reprezentată de politicieni care se așază onorați în poză lângă Putin astăzi.

Acasă, ei vorbesc despre patriotism, dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de granița noastră pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat și comunități în Ucraina unde se vorbește limba română.

Au mers acolo ca persoane private și se reprezintă doar pe ei înșiși, dar probabil că invitația a fost bazată și pe rolul de foști premieri și indică o intenție de a arăta influența asupra României - dar Putin a reușit să arate doar că legăturile lor sunt legate de trecut și nu de viitorul României.

România și-a ales clar calea: Uniunea Europeană, parteneriatul strategic cu SUA, susținerea democrațiilor și a vecinilor noștri în această perioadă dificilă. Pentru a construi acest viitor în continuare, politicienii prieteni cu Putin nu ne reprezintă!”, a transmis ministra Afacerilor Externe, Oana Ţoiu pe Facebook.

