Adrian Năstase, revoltat de declarațiile președintelui României. "Este posibil ca, o vreme, Nicușor Dan să fi fost plecat din țară"

Declarația președintelui Nicușor Dan, potrivit căreia România nu era pregătită să adere la Uniunea Europeană acum 20 de ani, a stârnit reacții critice din partea fostului premier Adrian Năstase, care a amintit eforturile majore făcute pentru finalizarea negocierilor și îndeplinirea criteriilor de aderare. Șeful statului a precizat însă că, deși procesul nu era complet, decizia de atunci a fost una corectă, evidențiată astăzi de progresele României și de rolul său în sprijinirea altor state candidate, precum Republica Moldova.

"Este posibil ca, o vreme, Nicușor Dan să fi fost plecat din țară. Altfel, ar fi greu de înțeles afirmația sa, în sensul că „România era nepregătită acum 20 de ani pentru a intra în Uniunea Europeană”. Cei care au trăit în România, în anii aceia, își amintesc eforturile imense realizate pentru a îndeplini criteriile europene, pentru a finaliza 31 de capitole de negociere. A fost nevoie de un efort deosebit pentru a modifica sute de legi și de a adopta alte câteva sute. S-au înființat zeci de instituții pentru a respecta standardele europene, s-au normalizat relațiile cu FMI, s-a obținut statutul de economie funcțională de piață. S-a făcut un efort consensual pentru revizuirea Constituției și multe altele. M-am referit doar la eforturile din perioada în care am fost premier și am finalizat negocierile cu UE dar au fost eforturi importante și înainte de 2000 dar și după 2004 până în 2007 – momentul aderării, în timpul guvernului Tăriceanu", a declarat fostul premier Adrian Năstase.

Președintele României, Nicușor Dan, crede că România era nepregătită în 2005 pentru aderarea la Uniunea Europeană. Decizia de aderare a fost însă una corectă, fapt care se vede în progresele făcute de țara noastră în ultimii 20 de ani, a declarat Nicușor Dan la Timișoara marți, 30 septembrie. În prezent, România poate oferi expertiză cu privire la aderarea UE altor state, inclusiv Republica Moldova, a mai spus șeful statului.

"Dacă vrem să fim foarte direcți, acum 20 de ani, când România a încheiat procesul de aderare, cred că România nu era pregătită pentru a intra în Uniunea Europeană, și cred că nici Bulgaria. Dar decizia de a intra a fost o decizie corectă pe care Uniunea Europeană a luat-o și vedem azi progresele pe care, după 18 ani de la aderare efectivă, România le-a făcut", a spus șeful statului, în alocuțiunea de deschidere a Timișoara Cities Summit, reuniune în cadrul căreia participanții - primari și oficiali europeni - vor discuta despre viitorul Uniunii Europene și rolul orașelor în extinderea ei.

O reacție vehementă la declarația lui Nicușor Dan a avut și fost premier Călin Popescu-Tăriceanu.

"Am trăit să aud, la mai bine de 18 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, un președinte care afirmă, nici mai mult nici mai puțin, că țara noastră nu era pregătită să devină membru al Uniunii. O astfel de declarație este nu doar deplasată, ci și profund jignitoare pentru România și pentru toți cei care, cu eforturi uriașe, au făcut posibilă integrarea noastră europeană.

Îi amintesc domnului Nicușor Dan că, în perioada 2004–2007, România a parcurs un drum extrem de dificil, în care fiecare criteriu de aderare a fost implementat prin muncă serioasă și prin sacrificiile multor specialiști și instituții. Eu am avut onoarea de a fi prim-ministru în acel moment istoric și pot să spun, fără teama de a greși, că România era pregătită. Altfel, Uniunea Europeană nu și-ar fi asumat integrarea noastră", a scris Tăriceanu

