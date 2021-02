Adrian Nastase contesta la CCR dreptul lui Klaus Iohannis de a-i retrage ordinul "Steaua Romaniei" din motivele penale

Decoratiile, retrase

Nastase: "Un gest meschin"

Motivul retragerii decoratiei, fostul premier a fost condamnat definitiv pentru fapte de coruptie in doua dosare: Zambaccian si Trofeul Calitatii.Cazul a fost supendat pana cand Curtea Constitutionala va solutiona o exceptie de neconstitutionalitate ridicata de Adrian Nastase . Decizia de suspendare a judecatii este cu recurs.Aceasta vine dupa ce in luna noiembrie, Curtea de Apel Bucuresti a sesizat CCR , la solicitarea lui Adrian Nastase. "Admite cererea formulata de reclamant. In temeiul art. 29 alin. 4 din Legea 47/1992, sesizeaza Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 17 lit. a din OUG 11/1998 si ale prevederilor art. 51 lit. a Legea 29/2000, in raport de dispozitiile art. 1 alin. 3 si 5, art. 16 alin.1 si 2, art.21si art. 52 din Constitutie, corelate cu art. 1 alin. 3 si 5 din Constitutie. Fara cale de atac ," este minuta judecatorilor, conform portalului instantelor. Art 17, lit. a) din OUG 11/1998 pentru reinstituirea Ordinului national Steaua Romaniei: "Calitatea de membru al Ordinului national Steaua Romaniei se poate pierde in urmatoarele situatii: condamnarea, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la o pedeapsa privativa de libertate."Art. 51 lit. a) din Legea 29/2000 privind sistemul national de decoratii al Romaniei: "Calitatea de membru al unui ordin se poate pierde in urmatoarele situatii: a) condamnarea, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la pedeapsa privativa de libertate."Adrian Nastase sustine ca aceste prevederi incalca mai multe drepturi si liberatati consfintite in Constitutie, cum ar fi egalitatea in drepturi, accesul liber la justitie si dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica.In 2002, cand era premier, Adrian Nastase a fost decorat de presedintele de-atunci, Ion Iliescu , cu Ordinul Steaua Romaniei in grad de Mare Cruce. Este si motivul pentru care anul trecut, pe 1 decembrie, a fost invitat la receptia oficiala organizata de Klaus Iohannis, starnind un val de critici la adresa Presedintiei.Totusi, la sfarsitul lunii decembrie, Klaus Iohannis a semnat decretele privind retragerea decoratiilor unor persoane condamnate penal. Este vorba despre Adrian Nastase, Bucur Gheorghe, Mitrea Miron Tudor, Mucea Dorinel Mihai, Mencinicopschi Gheorghe, Cuteanu Emilian, Severin Adrian, Voiculescu Dan, Mantog Ionel, Muntean Mircia, Anghel Gh. Cristian si Jianu Irina Paula.Dintre toti cei care au ramas fara decoratii, Adrian Nastase a reactionat cel mai dur, intr-o postare pe blogul sau, si a spus ca gestul facut de seful statului este meschin si nejustificat."Klaus Iohannis a inceput sa construiasca Romania normala anuntand ca a decis sa-mi retraga Ordinul Steaua Romaniei, in grad de Mare Cruce, dupa ce ma invitase la Cotroceni, la receptia organizata cu ocazia Zilei Nationale.Recunosc, am mers la Cotroceni crezand ca, in al doilea mandat , Iohannis va incerca sa ajute la o reconciliere nationala, dupa dezbinarea din ultimii ani. M-am inselat iar gestul sau meschin de astazi nu prevesteste nimic bun", a scris Nastase.In plus, a transmis ca realizarile sale de pe vremea in care se afla la Palatul Victoria nu vor putea fi sterse din istorie. Nastase anunta inca de atunci ca dupa publicarea deciziei in Monitorul Oficial va lua "masurile cuvenite".Fostul premier sustine in continuare ca cele doua condamnari ale sale au avut, de fapt, obiective politice si ca a primit de la romani "decoratia" lor."Romanii mi-au acordat insa decoratia lor, in conditiile in care dupa 4 ani de guvernare, PSD a obtinut, in 2004, acelasi procent la alegeri ca si la intrarea la guvernare - 37%. Vom vedea ce rezultat va avea Guvernul Iohannis...Condamnarea mea in 2012 ca si cea din 2014 au avut obiective politice cunoscute. Poate ar trebui sa reamintesc, din cand in cand, felul in care am fost condamnat prin rationamente logico-juridice si in lipsa unor probe directe in Dosarul afiselor electorale, cu cei 971 de martori ai DNA . Sau condamnarea in dosarul Zambaccian cu probe - corpuri delicte care includeau bancnote ce au fusesera tiparite ulterior de Trezoreria americana.Chiar si Basescu, somat de clientii sai politici (cunoscutii intelectuali) sa-mi retraga decoratia (legea ofera presedintelui POSIBILITATEA de retragere a ordinului) a preferat sa spuna Nastase a fost condamnat pentru o gainarie (stia el ce spune). Nastase nu si-a vandut tara. Electoratul iti poate ierta asta"."Nu cred ca, dupa 7 ani de la condamnarea din 2012, respectiv 5 ani de la cea din 2014, si dupa invitarea mea la Cotroceni, cu ocazia Zilei Nationale, intentia de retragere a ordinului are justificare", a mai sustinut Nastase.