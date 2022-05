Nastase: Basescu si MISA au pus la cale o revolutie

Bloggerul Adrian Nastase explica, joi, atitudinea sa de cu o zi inainte legata de asa-zisul complot al MISA din campania prezidentiala din 2004. "Comentariul meu anterior despre MISA a fost, se pare, prea succint si a generat unele neclaritati. Am vrut sa atrag atentia asupra unui articol de ziar, care confirma atitudinea MISA. Nu mi-am insusit comentariile referitoare la metodele utilizate si la efectele lor. Eu am avut in vedere, cum am mai spus si cu alte ocazii, nu mediatiile membrilor sai, a caror valoare nu o judec, ci ACTIUNILE lor in plan politic", scrie fostul premier.

Insa dupa aceste explicatii inocente, urmeaza "dezvaluirea". Din informatiile pe care le are, Nastase sustine ca unii yoghini "au fost in echipa de sprijin pentru Basescu, facand propaganda pentru el, mergand pe teren pentru a convinge cat mai multe persoane sa-l voteze, aducand oameni la vot la Gara de Nord si in diferite locuri din tara".

Mai mult, in 12 decembrie, membrii protocalii ai MISA pregateau "manifestatii de strada, pe modelul de la Kiev, daca nu s-ar fi anuntat un rezultat favorabil lui Basescu".

Nastase se asteapta sa poata dovedi candva cele afirmate cu ajutorul Ministerului de Interne.

Presedintele Consiliului National al PSD stie ca yoghinii il adorau pe actualul sef de stat, insa nu stie "cine din administratie a dorit sa transforme MISA intr-un adversar" al sau in campania electorala.

Cat despre practicile MISA, Nastase scrie ironic: "in ceea ce priveste rolul si forta mintii, transmiterea energiilor pozitive sau negative putem discuta altadata. In ceea ce-i priveste pe cei care se prefac a nu fi inteles trimiterea mea la articol doar pentru a confirma situarea MISA pe postura de adversar in campania electorala, am sa fac o "meditatie" si o sa ma concentrez pentru a le transmite, pe flux energetic, interpretarea corecta!"

