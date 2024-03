Nastase: Boc ar fi duios, daca nu ar fi jalnic

Domnul Boc ar fi duios, daca nu ar fi jalnic, sustine fostul premier Adrian Nastase, care adauga ca actualul prim-ministru este "remaniabil", iar guvernarea PD-L "distruge orice speranta de redresare economica pentru viitor".

Emil Boc si "prietenii sai" invoca situatia economica mondiala "pentru a nu face nimic si pentru a justifica tot felul de decizii aberante nascute din neputinta", scrie Adrian Nastase, pe blogul sau.

"Guvernarea Basescu-Boc este exemplara din acest punct de vedere. Ma rog, pana la urma Boc ofera o noua mostra de tupeu fara limite - o caracteristica de baza a acestui regim", sustine Nastase.

Adrian Nastase raspunde, pe blogul sau, la postul unui alt blogger politician, deputatul Sever Voinescu, spunand ca acesta "nu si-a gasit bine locul intr-un partid devenit peste noapte de dreapta din de stanga".

"Sub aspect moral-lustrationist, ma intreb daca dl. Voinescu nu are probleme ca a fost servitorul de vorbe al unui fost nomenclaturist. Sau coleg de scena cu un fost procuror ceausist", ii raspunde Nastase deputatului.

Voinescu a scris recent pe blog ca, daca legea lustratiei ar fi fost adoptata dupa Revolutie, Romania ar fi scapat de Adrian Nastase.

Ads

Fostul premier il apostrofeaza insa pe Voinescu, spunand ca a cunoscut multi moralisti care obtin tot felul de avantaje din partea puterii.

"In cei douazeci de ani care au trecut de la Revolutie, am cunoscut o multime de demagogi, personaje care in numele moralei au obtinut tot felul sinecuri de la puternicii zilei, plimbandu-se cu avioane prezidentiale, obtinand edituri, conduceri de ziare dar ascunzandu-se in strainatate cand veneau vremurile "grele".

Mi-e dificil sa iau lectii de morala de la astfel de personaje. Eu nu am o problema personala cu legea lustratiei. Nu pot insa sa accept ideea unei legi de vitrina, intr-o formula demagogica : 'sa le mai dam romanilor sa mestece o duma'", conchide Nastase.

L.S.

Ads