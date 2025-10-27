Plangerea lui Nastase impotriva unui jurnalist, respinsa de CNCD

Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a respins, marti, plangerea pe care fostul premier Adrian Nastase a facut-o impotriva jurnalistului Attila Biro.

Decizia a fost luata de colegiul director al CNCD, care a stabilit ca articolele pe care fostul presedinte le-a reclamat nu sunt discriminatorii, potrivit unor surse citate de Hotnews.

In plangerea sa din 21 octombrie, Adrian Nastase a reclamat discriminarea sa ca fost detinut, dupa ce Attila Biro a publicat in Gandul doua articole referitoare la invitarea fostului premier la un eveniment organizat de Ministerul Afacerilor Externe.

"Consider ca aceste articole incalca principiul nedescriminarii, afectand dreptul meu la libera exprimare si pe cel referitor la activitatea profesionala, in conditiile in care sentintele judecatoresti care m-au vizat nu contin nici un fel de limitare in aceasta privinta", a notat fostul presedinte PSD.

La randul sau, jurnalistul a saluta decizia CNCD: "Am castigat 'procesul' de la CNCD cu Adrian Nastase".

"Revin si reafirim voi relata despre corupti si coruptie neincetat si fara oboseala. Indiferent de presiuni nu voi lasa capul jos. Le-am spus si celor de la CNCD ca oricate amezi mi-ar aplica voi scrie cu credinta ca cetateanul de rand are dreptul iar eu am obligatia sa ii spun ce se intampla cu banul public.

Altfel despre detinutul eliberat conditionat N0049, Adrian Nastase este un condamnat pentru coruptie la nivel inalt care sigur ca are dreptul sa se bucure de toate benficiile unui stat de drept, unul pe care el nu si l-a dorit", a scris pe Facebook Attila Biro.

