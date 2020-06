Premierul Viktor Orban l-a felicitat pe Adrian Nastase, cu ocazia implinirii varstei de 70 de ani, si i-a facut cadou o colectie de vinuri din Ungaria

Scrisoarea lui Viktor Orban

Ce prevede legea

Scrisoarea de felicitare din partea premierului Viktor Orban si colectia de vinuri i-ar fi fost aduse lui Adrian Nastase de ambasadorul Ungariei la Bucuresti, Botond Zakonyi."Au trecut aproape 20 de ani de la momentul in care l-am intalnit si cand, in urma demersurilor romanesti a trebuit sa modifice Legea statutului. Am avut, de altfel, numeroase controverse dar desfasurate intr-un mod civilizat, tinand seama de nevoia unui climat de buna-vecinatate.Gestul sau, de a ma felicita cu ocazia aniversarii, il consider un gest de eleganta si de normalitate.PS Sa nu ma intrebati daca cineva de la guvernul roman actual sau de la Cotroceni mi-a trimis un astfel de mesaj. Concluziile le trageti singuri...," scrie Adrian Nastase, pe blogul sau. In scrisoare de felicitare, Viktor Orban ii aminteste lui Adrian Nastase de "Legea statutului", semnata cu ocazia unei vizite facute de fostului premier roman la Budapesta."Am convingerea ca declaratia semnata cu ocazia vizitei dumneavoastra la Budapesta din anul 2001, care a facut posibila intrarea in vigoare a legii statutului, a deschis un nou capitol in istoria relatiilor noastre bilaterale, orientand in acelasi timp relatiile romano-maghiare catre o colaborare bazate pe valorile europene.Acel memorandum de intelegere nu s-ar fi putut naste fara atitudinea constructiva de care ati dat dovada, fapt pentru care va suntem recunoscatori si astazi. In numele guvernului maghiar doresc sa va asigur pe aceasta cale ca guvernele romane pot conta mereu pe sprijinul nostru in munca depusa in interesul nostru comun european si pentru o colaborare bazata pe respect reciproc", se arata in scrisoare transmisa de premierul Ungariei, Viktor Orban, postata pe blogul lui Adrian Nastase Legea statutului maghiarilor din afara granitelor Ungariei, adoptata in 2001, prevedea acordarea de permise de munca pentru cetatenii maghiari din afara Ungariei, precum si posibilitatea de a plati contributii sociale in Ungaria si de a primi pensie. Legea prevedea insa si diferite forme de sprijin din partea Guvernului maghiar, scrie Digi 24. Printre aceste forme de sprijin se numara finantarea mass mediei pentru maghiarii din afara granitelor sau sustinere financiara pentru organizatiile maghiarilor din afara tarii.