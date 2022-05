Adrian Nastase: Basescu incearca sa ne abureasca din nou

Fostul premier Adrian Nastase sustine ca presedintele Traian Basescu "incearca sa ne abureasca din nou".

Dupa ce seful statului a declarat luni seara ca se pregateste o noua suspendare a sa, imediat dupa alegeri, pentru a se impune un Guvern nedorit de Cotroceni, Nastase vine marti cu lamuriri pe blog.

Pesedistul sugereaza ca Basescu nu va numi un prim ministru in functie de votul popular al romanilor, ci tinand cont doar de "empatia sa cu o persoana capabila sa-i faca pantofii in calitate de sef al executivului. Si sa accepte in guvern pe toate fostele sale colaboratoare de la Primarie, care-i dadeau incredere".

Nastase explica faptul ca, in mod normal, "desemnarea candidatului la functia de prim ministru se face, firesc, dupa alegeri si cu consultarea partidelor tocmai pentru a declansa o procedura care sa duca la acomodarea noii structuri executive cu votul popular si nu cu hachitele lui Basescu".

Daca pentru alegerea consilierilor prezidentiali este nevoie de increderea sefului statului, pentru functionarea Guvernului e necesara increderea partidelor care il vor sustine in Parlament, subliniaza Adrian Nastase.

"Cu "increderea" lui Basescu, acordata arbitrar colegului Tariceanu, in 2004, contrar rezultatelor alegerilor, romanii au vazut cu ce s-au ales: scandaluri, haos, dezbinare", aminteste fostul premier.

Nastase avertizeaza ca, daca insa Basescu nu va lua in serios vointa populara si va numi "un alt prieten de-al sau drept candidat la functia de prim ministru care sa umble apoi prin oras pentru a cumpara voturi sub santajul unor posibile alegeri anticipate, atunci majoritatea parlamentara creata dupa alegeri (...) AR PUTEA SA NU SE PREZINTE la votul pentru investitura, Guvernul Tariceanu continuand sa functioneze".

