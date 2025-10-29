Soluția propusă de către Adrian Năstase, după anunțul americanilor privind retragerea trupelor. Țara către care ar trebui să ne îndreptăm: „România trebuie să devină un actor!”

Autor: Dan Stan
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 18:56
890 citiri
Soluția propusă de către Adrian Năstase, după anunțul americanilor privind retragerea trupelor. Țara către care ar trebui să ne îndreptăm: „România trebuie să devină un actor!”
Adrian Năstase dând noroc cu președintele Chinei FOTO / Facebook Ambasada Chinei în România

Adrian Năstase a reacționat, după ce SUA anunțat retragerea trupelor de pe teritoriul României. În opinia fostului premier, este momentul ca țara noastră să întărească relația cu China.

Potrivit fostului ministru de Externe, decizia americanilor are „un profund impact politic și simbolic”.

„Decizia administrației Trump de a-și reduce prezența militară în România, parte a unei strategii mai ample de reconfigurare a angajamentelor externe ale Statelor Unite, marchează un moment de cotitură pentru întreg flancul estic al NATO. Dincolo de dimensiunea militară imediată, retragerea are un profund impact politic și simbolic: ea sugerează o recalibrare a priorităților Washingtonului și o mutare a centrului de greutate al atenției sale strategice spre competiția cu China”, a notat Năstase, pe blogul său.

Decizia americanilor era previzibilă, susține Trump.

„Privită din logica politicii externe a celui de-al doilea mandat Trump, retragerea trupelor americane era, în mare măsură, inevitabilă. Președintele american a promis constant reducerea implicării SUA în teatre externe considerate 'costisitoare' și 'neproductive', iar Europa – în special Europa de Est – a fost adesea percepută ca o regiune care beneficiază de garanțiile americane fără a contribui proporțional la propria securitate”, a mai scris fostul lider PSD.

Ordinul dat de către Trump creează o mare problemă pentru România.

„Pentru Europa și mai ales pentru statele de pe flancul estic al NATO, această decizie reprezintă o problemă strategică serioasă. Prezența militară americană în România a fost nu doar o garanție de securitate, ci și un mesaj politic de descurajare adresat Moscovei. Absența acestei umbrele americane redeschide vechile vulnerabilități ale regiunii, într-un moment în care Rusia continuă să proiecteze putere în proximitatea Mării Negre și în spațiul fost sovietic.

Pentru România, mesajul este limpede: este nevoie de noi ancore de securitate. Dependenta exclusivă de parteneriatul strategic cu Statele Unite devine riscantă într-un context geopolitic fluid. Bucureștiul trebuie să caute echilibre, să consolideze cooperarea europeană în domeniul apărării și să exploreze relații pragmatice cu alte centre de putere”, a mai avertizat Adrian Năstase.

Adrian Năstase vrea relații mai apropiate pe axa România - China

Relansarea relațiilor României cu China este necesară, e de părere Năstase.

„În acest nou context, relansarea relațiilor cu China devine nu doar oportună, ci și necesară. Nu vorbim despre o substituire a garanțiilor occidentale, ci despre diversificarea relațiilor externe într-o manieră care să confere României o mai mare autonomie strategică. Beijingul rămâne un actor economic major, iar o relație pragmatică – bine calibrată și echilibrată – poate aduce beneficii economice și tehnologice semnificative.

Ceea ce poate fi însă lucrul cel mai problematic este percepția rusă asupra acestei retrageri. La Moscova, gestul va fi interpretat, inevitabil, ca un semn de slăbiciune occidentală și, mai grav, ca o acceptare tacită a unei sfere de influență post-sovietice în schimbul unui front comun americano-rus împotriva Chinei. Este o percepție periculoasă, care riscă să reactiveze reflexele expansioniste ale Kremlinului și să amplifice presiunea asupra statelor vulnerabile din regiune – inclusiv asupra României”, a opinat Năstase.

Năstase cere lui Dan organizarea unui CSAT: „România trebuie să devină un actor, nu doar un spațiu de tranzit al deciziilor altora”

Nicușor Dan trebuie să convoace CSAT-ul, crede fostul ministru de Externe.

„Retragerea trupelor americane nu trebuie privită ca un sfârșit, ci ca un test de maturitate strategică. România este chemată să demonstreze că poate gestiona complexitatea unui sistem internațional multipolar, în care garanțiile externe sunt volatile, iar echilibrul se obține prin diplomație inteligentă, cooperare regională și investiții reale în propria capacitate de apărare.

Într-un moment în care marile puteri își redesenează sferele de influență, România trebuie să devină un actor, nu doar un spațiu de tranzit al deciziilor altora.

Si cred ca ar fi utila o sedintă urgentă a CSAT care să discute implicațiile acestei decizii a Administrației Trump si căile de urmat”, a concluzionat Năstase.

În cursul acestui an, premierul Năstase a fost aspru criticat de către ministrul de Externe, Oana Țoiu, pentru vizita în China - VEZI AICI.

SUA retrag trupe americane din România
Veste șoc: Șefii comisiilor de Apărare din Congresul SUA se opun retragerii trupelor americane din România
19:14 - Veste șoc: Șefii comisiilor de Apărare din Congresul SUA se opun retragerii trupelor americane din România
Șefii comisiilor de Apărare din Congresul SUA se opun retragerii parțiale a trupelor americane din România, hotărâre asumată de Pentagon. Opozanții sunt doi congresmani republicani, care au...
Soluția propusă de către Adrian Năstase, după anunțul americanilor privind retragerea trupelor. Țara către care ar trebui să ne îndreptăm: „România trebuie să devină un actor!”
18:56 - Soluția propusă de către Adrian Năstase, după anunțul americanilor privind retragerea trupelor. Țara către care ar trebui să ne îndreptăm: „România trebuie să devină un actor!”
Adrian Năstase a reacționat, după ce SUA anunțat retragerea trupelor de pe teritoriul României. În opinia fostului premier, este momentul ca țara noastră să întărească relația cu...
George Simion, prima reacție după anunțul privind retragerea trupelor americane: „Eu v-am spus!”. Pariul liderului AUR
18:12 - George Simion, prima reacție după anunțul privind retragerea trupelor americane: „Eu v-am spus!”. Pariul liderului AUR
George Simion a oferit prima reacție, pe Facebook, după ce americanii au anunțat retragerea României. Liderul AUR se aștepta ca nefericitul eveniment să se întâmple. Fostul candidat la...
Ștefan Popescu, tranșant după anunțul SUA privind retragerea trupelor: „Politica externă a României nu reușește să ofere Washingtonului motive de încredere”
17:45 - Ștefan Popescu, tranșant după anunțul SUA privind retragerea trupelor: „Politica externă a României nu reușește să ofere Washingtonului motive de încredere”
Ștefan Popescu a realizat o analiză acidă după ce americanii au anunțat retragerea trupelor de pe teritoriul României. Diplomații români nu au fost în stare să cultive o relație solidă...
Semnalul de alarmă al unui general român după anunțul privind retragerea trupelor americane din România: „Un mesaj strategic grav”
17:24 - Semnalul de alarmă al unui general român după anunțul privind retragerea trupelor americane din România: „Un mesaj strategic grav”
Ștefan Dănilă, general în rezervă, fost şef al Statului Major General al Armatei Române, a lansat un avertisment pentru Guvernul Bolojan. Decizia americanilor este, de fapt, „un mesaj...
Americanii confirmă că retrag soldați din România, dar susțin că este o veste bună: "Acest parteneriat este mai puternic ca niciodată"
16:53 - Americanii confirmă că retrag soldați din România, dar susțin că este o veste bună: "Acest parteneriat este mai puternic ca niciodată"
Statele Unite vor retrage o parte din trupele dislocate în România, în cadrul unei revizuiri strategice a prezenței militare globale. Măsura, care ar putea afecta până la un batalion din...
S-a terminat "perioada de graţie" pentru echipa care a câștigat ultimele alegeri, avertizează Remus Pricopie. Ce "dosare grele" așteaptă să fie rezolvate
15:39 - S-a terminat "perioada de graţie" pentru echipa care a câștigat ultimele alegeri, avertizează Remus Pricopie. Ce "dosare grele" așteaptă să fie rezolvate
Rectorul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), Remus Pricopie, consideră că perioada de graţie pentru actuala guvernare, instalată după alegerile parlamentare şi...
Precizările armatei americane după anunțul privind reducerea trupelor din România: „Un semn al responsabilității europene”
15:17 - Precizările armatei americane după anunțul privind reducerea trupelor din România: „Un semn al responsabilității europene”
Statele Unite vor retrage o parte dintre trupele dislocate pe Flancul Estic al NATO, decizia făcând parte dintr-un proces mai amplu de reevaluare a posturii militare globale americane....
Cine ne apără dacă pleacă americanii. În România se află mii de soldați NATO din Franța, Belgia, Spania și Luxemburg
14:30 - Cine ne apără dacă pleacă americanii. În România se află mii de soldați NATO din Franța, Belgia, Spania și Luxemburg
Reducerea numărului de militari americani din România reprezintă un șoc pentru imaginea securității naționale, însă țara noastră rămâne puternic susținută de forțe străine, cu...
Ministrul Moșteanu se va întâlni cu ministra Apărării din Franța, la o zi după ce a confirmat oficial reducerea trupelor SUA din România
14:21 - Ministrul Moșteanu se va întâlni cu ministra Apărării din Franța, la o zi după ce a confirmat oficial reducerea trupelor SUA din România
Ministrul român al Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, se va întâlni, la Sibiu, cu ministra Forțelor Armate din Franța, Catherine Vautrin. Întâlnirea celor doi miniștri este...
Retragerea trupelor SUA din România, un semnal de alarmă. Fost șef al armatei: „E un duș rece”
14:03 - Retragerea trupelor SUA din România, un semnal de alarmă. Fost șef al armatei: „E un duș rece”
Anunțul privind reducerea trupelor americane din România a stârnit un val de reacții, punând sub semnul întrebării soliditatea parteneriatului strategic dintre București și Washington....
Răspunsul NATO după ce SUA au anunțat că reduc trupele din România: ”Ajustările făcute nu sunt neobișnuite”
13:16 - Răspunsul NATO după ce SUA au anunțat că reduc trupele din România: ”Ajustările făcute nu sunt neobișnuite”
NATO și autoritățile din Statele Unite sunt în contact apropiat cu privire la prezența forțelor americane în Europa, a declarat miercuri, 29 octombrie, un oficial NATO, după ce Ministerul...
Reacția lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea trupelor SUA din România
13:03 - Reacția lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea trupelor SUA din România
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis miercuri, 29 octombrie, că prezenţa trupelor americane din România revine la nivelul dinaintea războiului din Ucraina, prin redimensionarea forţei...
Retragerea militarilor americani din România, dezvăluită abia azi, deși fusese comunicată de 2 zile. Din ce motiv a amânat Moșteanu anunțul
12:19 - Retragerea militarilor americani din România, dezvăluită abia azi, deși fusese comunicată de 2 zile. Din ce motiv a amânat Moșteanu anunțul
România a aflat abia miercuri, 29 octombrie, despre decizia Statelor Unite de a retrage aproximativ 1.000 de militari americani de pe teritoriul țării noastre, dintr-un efectiv total de...
Un sociolog explică momentele-cheie în care s-a observat degradarea relațiilor cu americanii: "Avem capacitatea, fiecare dintre noi, să judecăm singuri poziția în care ne aflăm"
12:09 - Un sociolog explică momentele-cheie în care s-a observat degradarea relațiilor cu americanii: "Avem capacitatea, fiecare dintre noi, să judecăm singuri poziția în care ne aflăm"
Decizia Statelor Unite de a redimensiona o parte din trupele dislocate în Europa a creat un val de discuții privind securitatea României și rolul aliaților în apărarea flancului estic al...
Expert în securitate, după decizia de reducere a trupelor americane din România: "S-a dus boieria în care ne apărau alţii"
12:09 - Expert în securitate, după decizia de reducere a trupelor americane din România: "S-a dus boieria în care ne apărau alţii"
Iulian Fota, expert în securitate națională, susține că președintele României ar trebui să efectueze cât mai rapid o vizită la Casa Albă pentru consolidarea relațiilor cu administrația...
Premierul Bolojan și ministrul Moșteanu au fost convocați de președintele Nicușor Dan pentru a discuta despre reducerea trupelor americane - SURSE
11:35 - Premierul Bolojan și ministrul Moșteanu au fost convocați de președintele Nicușor Dan pentru a discuta despre reducerea trupelor americane - SURSE
Președintele Nicușor Dan i-a chemat la Palatul Cotroceni, în ziua de 29 octombrie 2025, pe șeful Guvernului, Ilie Bolojan, și pe ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu. Una...
Simion atacă Guvernul după decizia Washingtonului: „Grindeanu ospătarul nu poate debloca relația cu SUA!”
11:21 - Simion atacă Guvernul după decizia Washingtonului: „Grindeanu ospătarul nu poate debloca relația cu SUA!”
Tensiunile diplomatice dintre București și Washington revin în prim-plan, după ce Ministerul Apărării Naționale a confirmat că Statele Unite vor redimensiona o parte din trupele dislocate...
#Adrian Nastase, #China, #trupe americane, #NATO, #retragere trupe sua romania , #stiri externe
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cum l-a numit Gigi Becali pe presedintele Nicusor Dan, dupa ce au dat "nas in nas" la sfintirea Catedralei! "Sa stii ceva"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Reactia Patriarhiei, dupa ce s-a aflat cati bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mantuirii Neamului

Ep. 149 - Georgescu i-a lăudat pe Putin și pe...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Veste șoc: Șefii comisiilor de Apărare din Congresul SUA se opun retragerii trupelor americane din România
  2. Soluția propusă de către Adrian Năstase, după anunțul americanilor privind retragerea trupelor. Țara către care ar trebui să ne îndreptăm: „România trebuie să devină un actor!”
  3. Masacru pe străzile din Rio de Janeiro după cea mai sângeroasă operațiune a poliției din istoria Braziliei. Cel puțin 132 de persoane au fost ucise VIDEO
  4. Norvegia devine prima țară NATO care desfășoară un roi operațional de drone autonome
  5. Guvernul a decis ce se întâmplă cu salariul minim pe economie în 2026. Explicațiile premierului Ilie Bolojan
  6. Complexul Educațional Laude-Reut, distins cu premiul Bright Minds Award la Gala RO 3.0 – Winners for the Future 2025
  7. Medicii de la Spitalul ”Bagdasar-Arseni”, acuzaţi de ucidere din culpă, au fost reţinuţi. Un pacient ar fi murit pentru că nu i-au aplicat tratamentele necesare
  8. George Simion, prima reacție după anunțul privind retragerea trupelor americane: „Eu v-am spus!”. Pariul liderului AUR
  9. Țara care găzduiește deja 10.000 de militari americani nu este deloc vizată de decizia reducerii acestor trupe. Autoritățile vor să facă „Fort Trump”
  10. Spitalul în care medicii au umplut listele de aşteptare cu programări false pentru a lucra mai puţin. Acum riscă să ajungă după gratii VIDEO