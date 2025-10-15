Controverse după adoptarea noilor reguli de plată a pensiilor private. Negrescu: „Administratorii Pilonului 3 de pensii tocmai și-au tras un glonț în picior”

Economistul Adrian Negrescu lansează avertismente dure după adoptarea de către Camera Deputaților a proiectului de lege privind plata pensiilor private.

„Administratorii Pilonului 3 de pensii (facultative, nu obligatorii ca la Pilonul 2) cred că tocmai și-au tras un glonț în picior. În tentativa de a-și proteja afacerile, după ce au făcut lobby pentru a limita retragerile de capital ale contributorilor, se vor lovi de o problemă și mai mare”, a scris Negrescu pe Facebook.

Potrivit economistului, mulți români se vor întreba de ce să mai păstreze banii în Pilonul 3 dacă aceștia vor fi impozitați și nu pot fi retrași integral atunci când au nevoie, conform schemei investitionale negociate cu administratorul. „Mulți o să migreze către titlurile de stat, către ETF-uri și alte tipuri de plasamente financiare. Altfel spus, noua lege va dinamita ideea de fond facultativ de pensii. Sper că legea să fie atacată la CCR pentru că mai induce un comportament discriminatoriu – plata în funcție de natura bolii de care suferi. O chestie complet aberantă”, a mai adăugat Negrescu.

Plenul Camerei Deputaților a adoptat miercuri proiectul care reglementează modul de retragere a economiilor acumulate în Pilonul 2 și Pilonul 3. Principala noutate este că persoanele care optează să își retragă banii din Pilonul 2 vor primi inițial doar 30% din sumă, restul fiind eșalonat pe opt ani. Excepție fac persoanele cu afecțiuni oncologice, care pot solicita plata integrală într-o singură tranșă. Cei care dețin fonduri mai mici decât echivalentul a 12 indemnizații sociale lunare pot de asemenea primi întreaga sumă ca plată unică.

Proiectul stabilește cadrul legal complet pentru autorizarea și funcționarea furnizorilor de pensii private, organizarea fondurilor de plată și supravegherea instituțiilor de credit implicate în custodia activelor acestora. Fondurile de plată vor fi de două tipuri: fonduri de retragere programată, care acordă pensii pe perioadă limitată, și fonduri viagere, care asigură plata pe întreaga durată de viață a membrului și, după caz, a supraviețuitorilor acestuia.

Potrivit textului legii, „membrul unui fond de plată poate primi maximum 30% din valoarea activului său personal transferat către fondul de plată, la cerere, o singură dată, sub formă de plată unică acordată înaintea începerii plății pensiilor lunare. Prin excepție, bolnavul cu afecțiuni oncologice poate primi, la cerere, 100% din valoarea activului său personal sub formă de plată unică”.

