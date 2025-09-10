Adrian Negrescu explică de ce nu ar trebui să urmăm exemplul francezilor care dau foc la țară nemulțumiți de măsurile de austeritate. „Noi trăim de pe o zi pe alta” FOTO/VIDEO

Analistul economic Adrian Negrescu spune că persoanele care cred că trebuie să urmăm exemplul francezilor care dau foc la țară nemulțumiți de măsurile de austeritate dau dovadă de inconștiență.

Adrian Negrescu atrage atenția că Franța stă mult mai bine din punct de vedere economic decât România.

„Cei care cred că trebuie să urmăm exemplul francezilor care dau foc la țară nemulțumiți de măsurile de austeritate dau dovadă de inconștiență.

Să nu uităm că Franța stă mult mai bine din punct de vedere economic decât România, are capacitatea să se împrumute și să își rezolve problemele bugetare (deficit de 5,8% față de 9,5% la noi), să își plătească datoriile de 3.300 miliarde de euro (114% din PIB)”, scrie miercuri, 10 septembrie, Adrian Negrescu pe Facebook.

„Suntem înglodați în datorii”

„Noi avem o economie extrem de fragilă, suntem înglodați în datorii (200 mld. euro), abia le plătim, iar un conflict de stradă de tipul celui din Franța ar duce aproape instant la retrogradarea ratingului la Junk.

Efectele? Statul n-ar mai putea să se împrumute și n-ar mai avea cu ce să plătească pensiile și salariile. Și asta în condițiile în care, în acest moment, are nevoie să mai adune de la investitori aprox. 20 miliarde de euro până la finele anului”, adaugă analistul economic.

„Prăbușirea leului românesc”

„Alte efecte? Am asista, peste noapte, la prăbușirea leului românesc, la un curs de peste 6 lei pentru un euro.

Ne-ar salva doar FMI-ul care, bineînțeles, ar veni cu măsuri și mai dure decât cele de acum – tăierea nu înghețarea salariilor, un TVA de 25-27%, taxe mai mari pe salarii etc.”, mai spune Negrescu.

„Să nu ne jucăm cu focul”

„Să nu uităm că Franța e în zona euro, are o monedă stabilă, o economie puternică, capabilă să reziste efectelor unor astfel de revolte. Noi trăim de pe o zi pe alta din punct de vedere financiar. Așa că să nu ne jucăm cu focul, pentru că s-ar putea să ne ardem puternic”, e de părere analistul.

„Blocăm tot”

Franța se confruntă cu o zi agitată miercuri, 10 septembrie, în urma apelului „Blocăm tot", care a apărut pe rețelele sociale și care va fi un indicator al furiei sociale într-o țară aflată în plină criză politică.

Blocaje ale infrastructurilor de transport, ale locurilor simbolice sau ale liceelor, demonstrații, „greva cardurilor bancare” (plăți exclusiv numerar) sunt câteva dintre modalitățile în care protestatarii au de gând să „blocheze tot”.

În urma numirii lui Sébastien Lecornu în locul lui François Bayrou, care tocmai a fost înlăturat de la Matignon, și cu opt zile înaintea unei mobilizări sindicale, o mulțime de acțiuni sunt planificate încă din zori în metropole, în orașele mici și în mediul rural. Dar amploarea mobilizării rămâne incertă.

În Savoia, de exemplu, mobilizarea se desfășura dimineața fără probleme, deși mai mult de o sută de persoane pe biciclete încetineau traficul circulând în jurul sensurilor giratorii din centrul orașului Chambéry, relatează Le Figaro.

Chambéry #10septembre2025 Premier blocage de la journée: un joyeux cortège de plus d'une centaine de vélos ralentit la circulation en tournant autour des ronds-points du centre-ville « Grève, blocage, Macron dégage! » pic.twitter.com/vNdsjfSFgO — Révolution Permanente Alpes (@RP_Rhone_Alpes) September 10, 2025

80.000 de jandarmi și polițiști sunt mobilizați și „niciun blocaj” nu va fi tolerat, a avertizat ministrul demisionar de interne, Bruno Retailleau.

Prefectul poliției din Paris, Laurent Nuñez, a declarat că se așteaptă la o acțiune „dură”, deoarece mișcarea a fost „preluată de extrema stângă", dar el nu crede că acțiunea va mobiliza „societatea civilă”.

