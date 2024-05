La ce echipă ar putea ajunge geniul Formulei 1. Hamilton și Leclerc îl așteaptă cu brațele deschise

Adrian Newey, inginerul care a ajutat Red Bull să câştige mai multe titluri la piloţi şi constructori în Formula 1, ar urma să ajungă la Ferrari, informează Sky Italia.

După ce l-a recrutat pe Lewis Hamilton pentru sezonul viitor, Ferrari ar fi pe punctul de a-l angaja pe inginerul care a ajutat Red Bull să facă performanţă proiectând monoposturi revoluţionare.

Potrivit Sky Sport Italia, Newey, care a decis să îşi facă bagajele din cauza luptelor de putere de la Red Bull, ar putea îngroşa rândurile echipei transalpine încă din primăvara anului 2025, cu posibilitatea de a lucra la proiectul 2026 şi la noua maşină.

Gazzetta dello Sport a relatat că în ultimele zile a avut loc la Londra o întâlnire între Newey şi Frédéric Vasseur pentru a discuta despre posibilitatea ca britanicul să ajungă la Maranello în viitorul apropiat.

Hamilton şi Leclerc, încântaţi de perspectiva de a lucra cu Newey

La Miami, unde va avea loc în acest weekend Marele Premiu cu acelaşi nume, Lewis Hamilton şi Charles Leclerc nu s-au sfiit să discute despre subiectul care face atâta vâlvă în paddock. "Mi-ar plăcea mult... Adrian are un asemenea palmares şi o asemenea expertiză... A făcut o treabă remarcabilă de-a lungul carierei sale. Cred că ar fi un atu incredibil pentru echipă. Dacă ar trebui să fac o listă cu oamenii cu care mi-ar plăcea să lucrez, el ar fi chiar în fruntea listei. Ar fi un privilegiu să lucrez cu el", a declarat Hamilton.

Deloc surprinzător, Charles Leclerc, viitorul său coechipier la echipa italiană, îi împărtăşeşte opinia. "Evident că aş fi foarte fericit să lucrez cu Adrian. Este unul dintre oamenii din paddock cu care speri să lucrezi într-o zi în timpul carierei tale. Avem o echipă incredibilă la Ferrari în acest moment, dar să-l adăugăm pe Adrian la o astfel de echipă ar fi incredibil", a afirmat monegascul. "Chiar dacă echipa este foarte puternică în acest moment, oricine care o poate face şi mai puternică este binevenit, iar Adrian este unul dintre acei oameni care pot face diferenţa", a adăugat el.

