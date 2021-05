Adrian Oros se contrazice cu europenii la Bruxelles. Le-a transmis ca Romania nu este de acord cu noua Politica Agricola Comuna

"Ma aflu pentru a doua zi la Consiliul de ministri , la Bruxelles. Pe ordinea de zi se afla continuarea discutiilor ce vizeaza reforma PAC post 2020. In dimineata primei zile, Consiliul a organizat o dezbatere despre pachetul de reforma al PAC, pe baza informatiilor furnizate de Presedintie si de Comisie cu privire la negocierile in curs cu Parlamentul European.In cadrul sesiunii prezidate de ministrul portughez pentru agricultura, Maria do Ceu Antunes, au fost furnizate ministrilor o serie de propuneri de compromis, inclusiv in ceea ce priveste conditionalitatea sociala. Romania nu sustine propunerea Parlamentului European ca 30% din alocarea aferenta interventiilor pentru investitii sa fie destinata obiectivelor de mediu si clima. Consideram ca sunt suficiente parghii pentru atingerea obiectivelor de mediu si clima in pilonul II si pilonul I, astfel incat statele membre sa isi mentina flexibilitatea in stabilirea tipologiilor de investitii in functie de nevoile specifice", a scris joi, pe Facebook , Adrian Oros.Oficialul roman se afla la Reuniunea ministrilor europeni ai Agriculturii, care se desfasoara Bruxelles, in perioada 26-27 mai 2021.In ceea ce priveste orientarea sprijinului, Oros a subliniat ca Romania respinge plafoanele de un milion de euro la investitii din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) si 500.000 euro la plati directe, precum si luarea in considerare a doar 50% din costurile salariale la stabilirea plafonului per ferma."In ceea ce priveste propunerile pre-alocarilor pentru mediu, Romania este de acord ca toate pre-alocarile sa fie ulterioare realizarii transferurilor intre cele doua fonduri, iar in eventualitatea cresterii procentului FEADR alocat pentru mediu si clima, peste 30%, tara noastra considera ca trebuie incluse in calcul atat contributiile aferente zonelor cu constrangeri naturale cat si bunastarea animalelor, ambele in procent de 100%", subliniaza ministrul Agriculturii Pe de alta parte, Romania sustine continuarea acordarii Ajutorului National Tranzitoriu (ANT) si a Sprijinului cuplat voluntar pentru o lista a produselor eligibile care va fi stabilita de fiecare tara in functie de specific.