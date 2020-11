Ministrul Agriculturii anunta ca mai putin de 6% dintre piete au fost inchise din cauza restrictiilor

"Stadiul de functionare a pietelor agroalimentare, pentru ca exista foarte multa dezinformare, este la 16 noiembrie 2020: dintr-un total de 514 piete agroalimentare, 367 au functionat dintotdeauna in spatii deschise sau semi-deschise, nu s-a modificat nimic. Pentru 120, care functionau in spatii inchise, primarii au gasit solutii privind modificarea fluxului astfel incat si acestea au fost deschise. Au ramas inchise 27 de piete din spatii inchise, adica 5,25%. Asta este realitatea privind pietele agroalimentare", a precizat Oros.Conform Hotararii nr. 52 a CNSU, activitatea pietelor agroalimentare in spatii inchise, targurilor, balciurilor, pietelor mixte si volante si a talciocurilor a fostpentru a preveni infectarea cu Covid-19.Producatorii agricoli au dezaprobat aceasta masura, considerand ca astfel sunt favorizate supermarketurile si multinationalele, iar agricultorii romani nu vor mai avea unde sa isi vanda recolta. Federatia Pro Agro preciza atunci ca suspendarea pietelor agroalimentare din spatiile inchise este o masura injusta pentru producatorii romani, in conditiile in care hypermarketurile isi pot continua activitatea, solicitand Executivului revenirea asupra deciziei de suspendare "cat mai grabnic".Si Asociatia Administratorilor de Piete din Romania a solicitat ca toate pietele agroalimentare permanente din tara sa ramana deschise, iar masurile de restrictionare a activitatilor sa fie luate punctual, acolo unde se constata ca administratorii nu respecta masurile pentru prevenirea si combaterea COVID - 19.