Ministrul Agriculturii: De vineri incepe plata ajutorului acordat producatorilor agricoli afectati de seceta

"Anul acesta, daca nu ar fi fost aceasta pandemie, care a creat probleme si agriculturii si industriei alimentare, desi in acest domeniu activitatea a fost neintrerupta (...) totusi au aparut unele probleme, au aparut unele pierderi de venit, fie pentru ca s-a modificat foarte mult comportamentul cumparatorului, fie pentru ca s-au inchis domenii importante care aveau legatura cu agricultura si industria alimentara - daca ne referim doar la HoReCa. (...)In ultimele luni ale crizei sanitare au aparut problemele economice ale celor care activeaza in agricultura si industria alimentara. De aceea, in aceasta perioada noi desfasuram o activitate privind acordarea de compensari privind aceste pierderi. De maine, din 18 septembrie, practic, incepe plata schemei de ajutor de stat acordat producatorilor agricoli care au infiintat culturi de toamna in 2019 si care au fost afectati de seceta pedologica", a precizat Adrian Oros.Ministrul Agriculturii a adaugat faptul ca in saptamanile viitoare sa vor derula si schemele de sprijin si compensatiile pentru crescatorii de bovine de lapte si carne, crescatorii de ovine si caprine, apicultori si crescatorii de pasari si porci.De asemenea, Adrian Oros a precizat ca in 16 octombrie va incepe plata avansului la subventii, Ministerul Agriculturii alocand in acest sens 1,78 miliarde de euro, bani care urmeaza sa ajunga in cel mai scurt timp in contul fermierilor.