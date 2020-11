Ministrul Agriculturii: "Imi cer scuze ca am inchis pietele. PSD nu si-a cerut scuze ca a inchis Piata Victoriei cu jandarmi, gaze si bocanci in cap"

Oros a fost intrebat de jurnalisti, in timpul unei conferinte de presa, daca Guvernul are vreun calcul legat de pierderile agricultorilor si comerciantilor, odata cu inchiderea pietelor."Este un subiect sensibil si total artificial, creat de cei care nu au cu ce veni altceva in fata electoratului, definiti prin coruptie abuz si minciuna. Ei au sabotat practic de la inceput toate masurile Guvernului", a sustinut ministrul.El a amintit ca, in aprilie, a cerut explicit ca pietele sa ramana deschise, intrucat situatia epidemiologica permitea acest lucru, in timp ce unii primari PSD au inchis pietele doar pentru a sabota masurile Guvernului."Majoritatea populatiei a inteles ca aceste masuri nepopulare sunt necesare. Daca nu erau necesare, iar noi nu ne gandeam in primul rand la sanatatea populatiei, faceam niste populisme tip PSD si nu luam acest masuri. Masurile sunt trecatoare si isi vor arata efectul pozitiv", a mai spus ministrul de resort.Potrivit acestuia, doar 20% dintre piete sunt in spatiu inchis, iar majoritatea primarilor au gasit solutii pentru ca acestea sa continue sa functioneze. In acelasi timp, 80% sunt in spatii deschise si semi-deschise si pot continua activitatea."Imi cer scuze pentru neplacerile create pentru aceasta perioada scurta celor care pana acum faceau comert in spatii inchise. Dar nu-mi aduc aminte sa fi vazut vreun lider PSD sa-si ceara scuze pentru modul in care au incercat sa inchida Piata Victoriei in 10 august 2018, cu jandarmi gaze si bocanci in cap", a mai spus Oros.Conform Hotararii nr. 52 a CNSU din 5 noiembrie 2020, incepand din 9 noiembrie a fost suspendata activitatea pietelor agroalimentare in spatii inchise, targurilor, balciurilor, pietelor mixte si volante si a talciocurilor.