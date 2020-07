Ministrul Agriculturii, la Consiliul AgriFish de la Bruxelles: Fermierii europeni se confrunta cu importurile ieftine, lipsa fortei de munca si diferente de sprijin comunitar

Oficialul roman a declarat ca fermierii europeni se confrunta cu o serie de probleme privind: importurile ieftine care nu respecta standardele UE, lipsa fortei de munca, diferente de sprijin comunitar intre statele membre. Aceasta este totodata prima reuniune cu prezenta fizica de la inceputul pandemiei de Covid-19.In discursul sau, Adrian Oros a declarat ca Romania considera ca prioritatile si masurile sunt adecvate pentru a atinge obiectivele strategiei. Asigurarea unui sistem alimentar durabil reprezinta o oportunitate intrucat incurajeaza lanturile de aprovizionare mai scurte, ofera posibilitatea consumatorilor de a alege diete mai sanatoase si sustenabile."PAC (Politica Agricola Comuna, n.r.) are ca obiectiv si garantarea unui venit decent care va permite fermierilor sa reziste la crize de orice natura. Dar fermierii europeni se confrunta deja cu o serie de probleme privind: importurile ieftine care nu respecta standardele UE, lipsa fortei de munca, diferente de sprijin comunitar intre statele membre, diferente de capitalizare a fermelor etc. In acest sens trebuie continuata convergenta externa a platilor directe. Platile catre fermieri trebuie sa acopere eforturile lor pentru: livrarea bunurilor publice, implementarea obiectivelor noilor strategii, reducerea discrepantelor de venit fata de alte sectoare si mai ales pentru livrarea de produse la preturi accesibile tuturor consumatorilor. Nu in ultimul rand, trebuie stimulata consolidarea cooperarii dintre producatorii primari pentru a-si sustine pozitia in cadrul lantului alimentar", a afirmat ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.Referindu-se la abordarea propusa de Comisie pentru punerea in aplicare a Strategiei "De la ferma la consumator" (F2F), ministrul Adrian Oros a afirmat in cadrul interventiei sale ca solutiile trebuie sa fie pe masura ambitiilor, atat din perspectiva bugetului, cat si a cerintelor pentru transformarea durabila a modului de productie agro-alimentara a UE.Comisia a sustinut in cadrul Consiliului AgriFish o prezentare cu privire la situatia actuala a pietei agricole, ce a fost urmata de un schimb de opinii. In plus, presedintia germana si-a prezentat programul de lucru in domeniul agriculturii si pescuitului pe durata mandatului sau.Ministrii agriculturii si pescuitului din UE vor desfasura un schimb de opinii cu privire la reforma Politicii Agricole Comune (PAC). Discutia va viza, in special, regulamentul privind planurile strategice PAC si arhitectura verde.Una dintre temele aflate pe ordinea de zi a Consiliului AgriFish vizeaza Strategia "De la ferma la consumator", care a fost prezentata de Comisia Europeana anul acesta in data de 20 mai. Obiectivul strategiei este cresterea durabilitatii sistemelor alimentare din Europa.La 8 iunie, ministrii au desfasurat un prim schimb de opinii referitor la propunerea Comisiei, in combinatie cu propunerea privind o strategie a UE in domeniul biodiversitatii. Ambele fac parte din initiativa Comisiei intitulata "Pactul verde european".