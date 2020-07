Ministrul Agriculturii: Seceta a afectat 34.647 de fermieri si 1,168 milioane hectare. Se vor acorda despagubiri in luna septembrie

"S-a finalizat sinteza rapoartelor operate de cei care au activat in comisiile pentru situatii de urgenta si astazi putem sa avem o cifra oficiala. Au fost afectati un numar de 34.647 de fermieri, suprafata afectata este de 1.168.000 hectare cu culturi infiintate in toamna anului trecut. S-a definitivat la nivelul ministerului proiectul de ordonanta de urgenta pentru instituirea acestei scheme de ajutor si a fost pre-notificat la Comisia Europeana. Au fost luate in considerare prevederile orientarilor UE privind ajutoarele de stat in sectorul agricol si forestier si in zone rurale si asteptam ca sa fie prinse in rectificarea de buget si sa facem platile la inceputul lunii septembrie", a declarat ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, intr-o conferinta de presa.Potrivit sursei citate, cuantumul platilor la hectar stabilit pentru grau este de 925 lei, la secara tot 925 de lei, triticale - 805 lei, orz - 912 lei, orzoaica - 951 lei, ovaz - 772 lei si rapita - 1.002 lei. Oros a precizat ca mai mult de 70% din suprafata afectata de seceta a fost cultivata cu grau, iar cererile de solicitare se vor putea depune la APIA incepand din 14 august."Cererile de solicitare catre centrele APIA se depun incepand din 14 august, iar platile se vor face prin APIA pentru ca ei au o baza de date foarte buna, sunt cei mai obiectivi si sa nu gresim", a mai spus ministrul Adrian Oros.Suma totala alocata de la bugetul de stat pentru plata despagubirilor este de 1,15 miliarde de lei.Potrivit prognozei agrometeo emise de Administratia Nationala de Meteorologie, pentru perioada 3-9 iulie, in cultura neirigata de porumb aprovizionarea cu apa pe adancimea de sol 0-100 cm se va situa in limite satisfacatoare, apropiate de optim si optime, in Maramures, Transilvania, Crisana si Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei, Banatului si Moldovei, izolat in centrul si sud-vestul Dobrogei.Se vor inregistra deficite de umiditate in sol (seceta pedologica moderata, puternica si extrema) pe suprafete agricole extinse din Dobrogea, local in estul si nord-estul Munteniei, izolat in sud-estul Moldovei si nord-vestul Banatului.