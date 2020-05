Ministrul Agriculturii spune ca Romania n-a mai avut asa seceta de peste jumatate de secol

Ziare.

"E o seceta extrema si puternica, ce s-a instalat in aceasta parte a Europei, nu numai in Romania, care se suprapune acestei crize a evolutiei pandemiei COVID. (...) Seceta ca anul acesta, spun specialistii, n-a fost de 50-60 de ani", a afirmat Adrian Oros.Ministrul a mai spus ca pana acum sunt inregistrate 1,4 milioane de hectare de culturi afectate de seceta."In afara de faptul ca-i despagubim, incercam sa-i incurajam pe fermieri - pentru ca sunt si alte fenomene climatice nefavorabile sau extreme care pot sa le diminueze productiile, grindina, inundatii, inghet, ploi torentiale, furtuni - incercam sa-i obisnuim sa-si asigure culturile.(...) Ministerul Agriculturii suporta 70% din polita de asigurare. In acelasi timp, incercam sa negociem cu bancile sa fie prinsa in polita de asigurare si seceta, pentru ca foarte multe banci nu asigura pentru seceta sau acolo unde asigura pentru seceta, conditiile pe care le impun in contracte nu sunt acceptate sau sunt foarte greu acceptate de fermieri", a adaugat Adrian Oros.