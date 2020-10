Oros, despre situatia platilor in agricultura: In sapte zile, am reusit sa autorizam la plata peste 72% dintre fermieri

"Domnule prim-ministru, incepand cu data de 16 octombrie am demarat plata acestor avansuri, iar in doar sapte zile am reusit sa autorizam la plata peste 72% dintre fermieri, 602.306 fermieri din totalul de 830.898 de fermieri. Aceasta procedura se deruleaza pana in 30 noiembrie 2020. Speranta noastra este ca o sa finalizam mult mai repede", a declarat Adrian Oros, joi, intrebat de premier in sedinta de guvern care este situatia platilor in agricultura.Ministrul a precizat in context ca vineri se incheie termenul de depunere pentru "masura 21 - Sprijin temporar cu caracter exceptional, acordat fermierilor care au fost afectati in mod deosebit de evolutia COVID"."Este vorba de o masura prin care sprijinim sectorul zootehnic, dar si sectorul vegetal, iar cuantumul sumelor este de 150 de milioane euro bani europeni, schema aprobata de Comisie. Maine este ultima zi de depunere, s-au inscris peste 100.000 de fermieri. Vom face controlul administrativ si in urmatoarele saptamani vom demara si aici platile", a mai afirmat Oros.